Leticio Calderon alias Esmeraldo hospitalizirali zaradi covida

Leticia Calderonse je pred dnevi okužila z novim koronavirusom. Ker se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo, so jo sprejeli v bolnišnico, kjer je bila nekaj dni. Na srečo je nočne more konec in je že v varnem zavetju svojega doma.

"Kakšno veselje je biti doma z sinovoma in mamo. Hvala življenju, hvala družini, mojim prijateljem, novinarjem, oboževalcem za sporočila, molitve, spoštovanje in naklonjenost. Manjka samo eden, da bi bila moja sreča popolna. Hvala!"je 52-letna zvezdnica mehiških telenovel zapisala na Twitterju, pri tem pa ni razkrila, katera oseba je ta, ki še ni povsem okrevala.