Ti zvezdniški pari si bodo leto 2021 zapomnili po končani zvezi

Iztekajoče se leto 2021 je bilo v marsičem podobno letu 2020. Svet se je še naprej spopadal s pandemijo, zaščitne maske v javnosti so še zmeraj obvezne, manj je bilo druženj in zabave. Vse to je vplivalo tudi na ljubezenske zveze, zato so temu primerno tudi letošnje leto v javnosti odmevali nekateri zvezdniški razhodi in ločitve, ki so tako na domači kot na svetovni zvezdniški sceni presenečale javnost ali potrdile dlje časa prisotne govorice, da v tej zvezi škripa.

Na domači sceni Iza Sia in Samo Login

icon-expand Iza in Samo Login FOTO: POP TV

Zakonca Login, ki sta tudi najbogatejša Slovenca, sta oktobra na družbenem omrežju sporočila, da sta se odločila, da se zasebno razideta. Kljub temu da sta se ločila, pa nekdanja zakonca ostajata poslovna partnerja, sta še sporočila in prosila za zasebnost. V izogib ugibanjem, napačni interpretaciji in morebitni posledični zmedi, prijatelje in javnost obveščava, da sva se v zasebnem življenju ločila. Prijatelje in javnost prosiva, naj spoštujejo zasebnost najine odločitve, ki je ne želiva in je nisva dolžna komentirati javno," sta zapisala. Goran Dragić in Maja Dragić

icon-expand Goran Dragić na košarkarskem kampu v Laškem FOTO: Luka Kotnik

Presenetila je tudi novica o ločitvi košarkarskega zvezdnika Gorana Dragića, ki se je po osmih letih zakona razšel z ženo Majo. Maja in Goran sta bila par pred skupno selitvijo preko luže in njegovim uspehom v ligi NBA. V tem času sta se jima rodila dva otroka, sin Mateo, ki je že dopolnil osem let in hčerka Victoria, ki je stara šest let. Na tuji sceni Kim Kardashian in Kanye West

icon-expand Kim Kardashian in Kanye West FOTO: AP

Le nekaj dni po začetku novega leta je dokončno počilo v zakonu Kim Kardashian in raperja Kanyeja Westa. Težave naj bi se začele že lansko leto, olja na ogenj pa so prilili zvezdnikova predsedniška kampanja in njegovi čustveni izpadi. Kim je zahtevo za ločitev vložila februarja, ločitev pa še ni uradna. West in Kardashianova sta se med tem časom uspela dogovoriti za deljeno skrbništvo nad njunimi štirimi otroci, prav zaradi njih pa ostajajta v dobrih odnosih. West se je sicer približno dva meseca sestajal s supermodelom Irino Shayk, njuna romanca pa je hitro izzvenela. Raper si sedaj prizadeva, da bi se s Kim pobotala, a je tudi zvezdnica ponovno srečna v ljubezni. Jennifer Lopez in Alex Rodriguez

icon-expand Jennifer Lopez in Alex Rodriguez FOTO: Profimedia

V sredini aprila sta se razšla Jennifer Lopez in nekdanji športnik Alex Rodriguez. Zvezdnika sta po večtedenskih ugibanjih novico le potrdila in sporočila, da bolje delujeta kot prijatelja, ostala pa sta tudi poslovna partnerja. Svoj razhod in prekinitev zaroke sta potrdila v skupni izjavi: ''Ugotovila sva, da bolje delujeva kot prijatelja in se veseliva, da bova to tudi ostala,'' sta povedala za ameriški Today show in dodala: ''Še naprej bova sodelovala in se medsebojno podpirala v skupnem poslu in projektih. Drug drugemu želiva vse najboljše, enako pa želiva tudi za najine otroke.'' Pevka je kmalu po razhodu srečo v ljubezni našla z nekdanjim zaročencem, igralcem Benom Affleckom, s katerim sta se razšla pred 17 leti. Bill in Melinda Gates

icon-expand Bill in Melinda Gates FOTO: AP

Maja sta z novico o ločitvi presenetila Bill in Melinda Gates. Ustanovitelj Microsofta in eden najbogatejših ljudi na svetu je bil z Melindo poročen 27 let. Ločitveni postopek v tem primeru ni trajal dolgo, saj sta bila Gatesova po malo več kot dveh mesecih že uradno ločena. Melinda se je odločila, da bo obdržala priimek nekdanjega moža, nihče od njiju pa po ločitvi ni bil upravičen do preživnine. Premoženje sta si razdelila v skladu z ločitveno pogodbo. Nekdanja zakonca imata skupaj tri odrasle otroke, tudi onadva pa bosta po razhodu še naprej sodelovala pri vodenju skupne fundacije. Camila Cabello in Shawn Mendes

icon-expand Shawn Mendes in Camila Cabello FOTO: Instagram

Po več kot dveh letih pa sta zvezo končala tudi pevka Camila Cabello in pevec Shwan Mendes. "Hej, klapa! Odločila sva se končati najino romantično zvezo, a ljubezen drug do drugega kot do sočloveka ostaja močnejša kot kdaj koli prej. Najino razmerje sva začela kot najboljša prijatelja in kot najboljša prijatelja pot tudi nadaljujeva. Hvaležna sva za vso vašo podporo od samega začetka," sta v skupni izjavi za javnost povedala 24-letna Camila Cabello in 23-letni Shawn Mendes ter tako uradno naznanila, da je njune zveze konec. Razmerje sta potrdila septembra leta 2019. Gigi Hadid in Zayn Malik

icon-expand Zayn Malik in Gigi Hadid FOTO: AP

Leto 2021 je bilo prelomno tudi za šest let trajajočo zvezo Gigi Hadid in Zayna Malika. Par, ki ima 15-mesečno hčerko Khai, se je razšel zaradi zvezdnikovega prepira s taščo, ki naj bi jo Zayn tudi udaril. Manekenkina prioriteta po razhodu ostaja njena hčerka, ki jo bo kljub razhodu vzgajala skupaj z nekdanjim partnerjem. Malik je obtožbe o tem, da naj bi bil nasilen do Gigijine mame, zanikal. Zvezdnik nekdaj popularne fantovske skupine One Direction je na družbenem omrežju zapisal, da je razočaran nad javnim pranjem perila njihove družine: “To je bila in bi morala biti zasebna zadeva. Vendar se zdi, da za zdaj obstajajo različni pogledi in kljub mojemu prizadevanju, da bi se vrnili v mirno družinsko okolje, ki bi omogočilo, da so-vzgajam mojo hčerko na način, ki si ga zasluži, je to pricurljalo v medije." Elon Musk in Grimes

icon-expand Elona Muska in Grimes je ločila razdalja. FOTO: Profimedia

Po treh letih zveze sta se razšla pevka Grimes in lastnik podjetja Tesla in Space X, Elon Musk. Zvezdnica in podjetnik ostajata v dobrih odnosih, saj si delita skrbništvo nad enoletnim sinom, razlog za njun razhod pa je bila prevelika medsebojna razdalja, saj Grimes zaradi delovnih obveznosti živi v Los Angelesu, Musk pa je večino časa v Teksasu. Njuna zveza se je začela leta maja leta 2018, sinka pa sta se razveselila maja 2020. Musk je bil v preteklosti poročen s kanadsko pisateljico Justine Wilson, s katero ima pet sinov: sedaj 17-letna dvojčka Griffina in Xavierja ter dve leti mlajše trojčke Damiana, Saxona in Kaia. Dvakrat se je poročil in kasneje tudi ločil od igralke Talulah Riley. Milijarder pa je bil med letoma 2017 in 2018 v zvezi z nekdanjo ženo Johnnyja Deppa, Amber Heard. Petar Grašo in Danijela Martinović

icon-expand Petar Grašo in Danijela Martinović sta se po dvajsetih letih razšla. FOTO: Profimedia

Maja je iz sosednje Hrvaške prišla novica, da sta se po dvajsetih letih razšla Danijela Martinović in Petar Grašo. Eden najbolj znanih zvezdniških parov pri naših sosedih je že nekaj časa živel ločeno. Bila sta eden od najuspešnejših in najbolj priljubljenih parov na hrvaški estradi. Skupaj sta preživela kar 24 let. Zasebnost sta pred očmi javnosti uspešno skrivala, o skupni ljubezni sta govorila le ob redkih priložnostih. Hrvaški mediji so oktobra poročali, da je Grašo že v novi zvezi, ljubezen pa je našel s 14 let mlajšo pevko Hano Huljić, s katero je pred tem prijateljeval vrsto let.

icon-expand Tiffany Haddish in Common FOTO: Profimedia