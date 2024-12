Leto 2024 je bilo polno ljubezni: Kdo so zvezdniki, ki so se poročili ali zaročili?

Zdi se, da je bilo iztekajoče se leto 2024 v znamenju ljubezni. Poleg zvezdniških zarok se je veliko parov odločilo tudi za naslednji korak in si obljubilo večno zvestobo. Med njimi so bili naši smučarski skakalci, vplivneži in glasbeniki, poročali so se hollywoodski igralci, svetovni politiki in mogotci, najbolj razkošno pa je v zakon stopil sin indijskega milijarderja Mukeša Ambanija, saj so praznovali več dni.

Pred oltar so stopili slovenski športniki, glasbeniki in vplivneži Prvi med domačimi znanimi obrazi je pred oltar stopil zmagovalec osme sezone MasterChefa Slovenija Luka Novak. "Poročila sva se na nama ljubi lokaciji v Vipavski dolini, in sicer v vinski kleti kmetije Tomažič. Že sama lokacija in povabilo, ki so ga prejeli svatje, pove, da je bila poroka daleč od tradicionalne," je takrat za 24ur.com povedal Novak ter dodal, da je poroka potekala v ožjem družinskem krogu, ker so to ljudje, ki jima največ pomenijo. Mladoporočenca sta se marca razveselila tudi prvega skupnega otroka.

Luka Novak FOTO: Big Day icon-expand

Marca se je zaročila slovenska pevka in vplivnica Gaja Prestor. Veselo novico je sporočila na svojem profilu na Instagramu, kjer je delila tudi tri črno-bele fotografije. Na njih je pokazala tako svojega izbranca kot prstan, ta pomemben korak v zvezi pa sta storila med počitnicami na Baliju. V začetku aprila je pred oltar stopila Nika Križnar, dobitnica velikega kristalnega globusa v smučarskih skokih, ki je večno zvestobo obljubila dolgoletnemu partnerju Aljažu Vodanu. Veselo novico je potrdila na spletu, delila pa je tudi nekaj poročnih fotografij.

Cene Prevc z ženo Julijo FOTO: osebni arhiv Ceneta Prevca icon-expand

Mesec za Križnarjevo pa se je poročil nekdanji smučarski skakalec Cene Prevc, ki je večno zvestobo obljubil svoji Juliji. Da se pripravljata na ta pomemben življenjski korak, je pred časom na družbenih omrežjih namignil župnik Martin Golob, ki je objavil fotografijo s Prevcem, ob njej pa pripisal, da se pripravlja na lepo pot blagoslova. Veselo novico nam je po poroki potrdil Cene, ki pa je razkril, da ju je poročil župnik Damjan Prošt, ne Martin Golob. Maja je pred oltar stopila tudi smučarka Ana Bucik. Z izbrancem, nogometašem Krisom Joganom, sta si večno zvestobo obljubila pred številnimi svati, med katerimi ni manjkalo uspešnih slovenskih športnikov, veselo novico pa sta mladoporočenca delila tudi na družbenem omrežju, kjer sta objavila poročno fotografijo.

Slovenski rokometaš Vid Kavtičnik se je oktobra zaročil, z izbranko Saro pa sta maja stopila tudi pred oltar. Športnik je na družbenem omrežju delil nekaj poročnih fotografij, na katerih mladoporočenca žarita od sreče. Kot je bilo razvidno s fotografij, so se svatje zabavali v okolici Ljubljane, večno zvestobo pa sta si obljubila v družbi svojih najdražjih. V prvi polovici leta je pred oltar stopila tudi smučarska skakalka Urša Bogataj, ki je večno zvestobo obljubila svojemu Sandiju. Veselo novico je delila na družbenem omrežju, kamor je objavila skupek fotografij s poroke. Na njih sta srečna mladoporočenca, ki sta pred nekaj meseci postala tudi starša sinu Timu.

Indira in Matic FOTO: Indira Ekić icon-expand

Vplivneža Indira in Matic Kolenc, ki sta slavila v šovu Super par, sta združila kar dva pomembna dogodka, poroko in razkritje spola njunega prvega otroka. Prav po izmenjavi zaobljub sta novopečena zakonca Kolenc razkrila, da pričakujeta fantka, veselo novico pa sta delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih. Junija se je poročila tudi priljubljena slovenska vplivnica Patricia Pangeršič, ki je večno zvestobo obljubila svojemu dolgoletnemu fantu Tilnu Šelihu, s katerim sta lani postala starša sinu Taiu. Za poroko sta zaljubljenca izbrala čudovit hotel v hrvaški Istri, kjer sta s svati preživela cel vikend, na slavju pa je bilo tudi veliko znanih obrazov. Pred oltar pa sta julija stopila Luka Basi in Nastja Gabor. Mladoporočenca bi se morala poročiti že lansko leto, vendar jima je načrte takrat prekrižalo slabo vreme. Čakanje se jima je obrestovalo, saj ju je na poročnem slavju v Izoli spremljalo sonce. Za prav posebno darilo pa sta poskrbela Raay in Marjetka Vovk, ki sta jima napisala pesem, na katero sta odplesala tudi prvi poročni ples.

Avgusta se je poročil raper Saša Petrović, bolj znan kot Challe Salle, ki je večno zvestobo obljubil svoji srčni izbranki Yvonne. Veselo novico je takrat za 24ur.com potrdil pevec, ki je dejal, da je bil ta dan zanj resnično poseben. Poročno slavje se je začelo v prestolnici, kjer sta se poročila cerkveno, nato pa sta se skupaj s svati odpravila na grad Bogenšperk. Anže Langus Petrovič in Monika Avsenik sta postala mož in žena. Zaljubljeni slovenski par, ki se je spoznal v glasbenem svetu, si je septembra obljubil večno zvestobo. Novopečenima zakoncema je ob obredu zapel celo Jan Plestenjak, ki sicer letos ne nastopa, a je prijateljema očitno naredil uslugo in ju ob njunem posebnem dnevu romantično pospremil v zakon.

Slovenski atlet Kristjan Čeh in njegova dolgoletna partnerka Anna Maria Orel sta se približno tri mesece po zaroki tudi poročila. Oba sta na družbenih omrežjih objavila fotografije s poroke, ki je bila 21. septembra na Ptuju. Estonka po poroki nosi Čehov priimek, s katerim se po novem predstavlja na družbenih omrežjih. Pevec Marko Stanković, ki smo ga spoznali v šovu Slovenija ima talent, se je oktobra poročil. Veselo novico je sporočil z objavo poročnih fotografij na družbenem omrežju, ob katerih je še s pripisom potrdil, da je stopil pred oltar. O svoji izbranki v javnosti ni govoril, z novico, da se je zaročil, pa je presenetil konec meseca julija.

Anja Ramšak se je poročila. Veselo novico iz zasebnega življenja je voditeljica Radia 1 sporočila med decembrskim 28-urnim dobrodelnim maratonom. Med oddajanjem v živo z Mestnega trga je Anja presenetila Denisa Avdića, Miho Deželaka in Laro Tošić, ko jim je povedala, da je po novem poročena gospa. Poročali so se tudi svetovni politiki, mogotci in člani kraljevih družin Takoj na začetku leta je pred oltar končno uspela stopiti nekdanja novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki se je poročila s svojim zaročencem Clarkom Gayfordom. Poročno slavje je bilo v vinski kleti na vzhodni obali Severnega otoka Nove Zelandije v regiji Hawke's Bay, kjer živi Gayfordova družina, načrtovala pa sta ga že pred časom, a sta morala poroko zaradi pandemije prestaviti na poznejši čas. Le nekaj dni pozneje je večno zvestobo obljubil tudi brunejski princ Abdul Mateen, ki je zaradi svojega videza dolgo veljal za enega najbolj zaželenih princev na svetu, poročil pa se je z zaročenko hrvaških korenin. Kraljeva poročna ceremonija je trajala kar 10 dni in vrhunec dosegla sredi januarja, ko sta se mladoporočenca prvič pokazala v javnosti.

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: Märtha Louise







Ekipa medijskega tajkuna Roberta Murdocha je marca potrdila, da se je ta zaročil s svojim dekletom. 92-letnik se je že več mesecev dobival s 67-letno upokojeno rusko molekularno biologinjo Eleno Žukovo. Poroka, ki se je zgodila že junija v njegovem vinogradu na posestvu Moraga v Kaliforniji, je bila Murdochova peta. Po sedmih mesecih predporočnih praznovanj sta se julija v indijskem Bombaju poročila Anant Ambani, sin indijskega milijarderja in devetega najbogatejšega človeka na svetu, ter 29-letna Radhika Merchant, hčerka indijskega farmacevtskega magnata in milijarderja. Poročno slavje se je končalo po treh dneh, vabilo pa je prejelo več kot tisoč gostov, ki naj bi na poroko prileteli z več kot 100 letali, ki jih je za povabljence najel ženin. Med njimi so bili številni zvezdniki, goste pa sta zabavala tudi Rihanna in Justin Bieber, katerih honorarja sta dosegla vrtoglave zneske. Pred oltar je stopila tudi norveška princesa Martha Louise, hči norveškega kralja Haralda V., ki se je poročila s šamanom Durekom Verretom. Poročila sta se v norveški vasici Geiranger. Po slovesnosti sta sledila sprejem in zabava v razkošnem norveškem hotelu, goste pa je med drugim zabavala ameriška skupina Black Eyed Peas. Dogodek je bil zasebne narave, svatom pa je bilo prepovedano fotografiranje. Zvezdniške poroke 2024 Usherjev nastop med polčasom Super bowla februarja letos je sicer nekoliko zasenčil poljub med Taylor Swift in Travisom Kelcejem, a glasbenik tega dne zagotovo ne bo pozabil. Eden od razlogov je zagotovo tudi ta, da se je še pred samim nastopom odpravil po dovoljenje za poroko, ki je bilo izdano v zvezni državi Nevada, pozneje pa s svojo dolgoletno partnerko stopil pred oltar. Igralec Taylor Kinney, zvezdnik serije Gasilci v Chicagu, se je po dveh letih zveze maja 2024 poročil s 15 let mlajšo manekenko Ashley Cruger. Imela sta manjšo zasebno slovesnost v Chicagu, kjer je Kinney nedavno končal snemanje 12. sezone serije. 42-letni igralec je bil pred tem v zaročen s pevko Lady Gaga, a sta razmerje leta 2016 končala, še preden sta stopila pred oltar.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Millie Bobby Brown

icon-expand FOTO: Diletta Leotta

icon-expand FOTO: Eva Amurri

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Instagram

icon-expand FOTO: Francesco Bagnaia

icon-expand FOTO: Ed Westwick

icon-expand FOTO: VOGUE Germany

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia























Meseca maja sta skrivaj stopila pred oltar igralca Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi. Poroka naj bi bila intimna, saj sta si zvezdnika poročne zaobljube izmenjala pred manjšim krogom ljudi, večje poročno slavje pa sta imela čez nekaj mesecev v Italiji, kamor so odpotovali tudi njuni zvezdniški prijatelji. Junija je pred oltar stopil Liam Stewart, sin legendarnega Roda Stewarta, ki je večno zvestobo obljubil svoji Nicole. Američanka hrvaških korenin ga je omrežila že pred leti, skupaj imata tudi otroka, letos pa sta se še poročila na pravljični trdnjavi Lovrijenac. Večer je bil poln glasbe in smeha, za glasbeni spektakel pa je poskrbel Petar Grašo, ki je navdušil nevesto in vse zbrane. "Vse, kar sem si kadar koli želela," je junija na Instagramu zapisala italijanska športna novinarka Diletta Leotta, ki je stopila pred oltar in dahnila usodni da izbrancu, nemškemu nogometnemu vratarju Lorisu Kariusu. S sledilci je Leotta, ki velja za eno izmed najlepših športnih novinark na svetu, delila fotografije posebnega dne.

Hči igralke Susan Sarandon Eva Amurri je stopila pred oltar, kjer je večno zvestobo obljubila kuharskemu mojstru Ianu Hocku. Poročila sta se v New Yorku, med povabljenimi pa sta bila tudi nevestina slavna mama in njen nekdanji partner Tim Robbins. Kot je povedala Eva, sta si z ženinom želela, da je poročno slavje intimno in še bolj poveže družino. Igralka Olivia Munn in komik John Mulaney sta se poročila. 44-letnica in 41-letnik sta julija skrivaj stopila pred oltar, zakonsko zvezo pa sta sklenila v prijateljevi hiši v New Yorku. Prisotna sta bila le njun dveletni sin Malcolm, ki sta se ga razveselila novembra 2021, in ena poročna priča. Kar šest let je trajalo, da sta se po zaroki leta 2018 do oltarja sprehodila Eddie Murphy in Paige Butcher ter si julija letos obljubila večno zvestobo. 63-letni igralec in 44-letna manekenka sta se poročila na intimni slovesnosti v krogu družinskih članov in prijateljev. Za zvezdnika, ki je oče 10 otrok, je to druga poroka, medtem ko je za Avstralko prva.

Francesco Bagnaia in Domizia Castagnani sta postala mož in žena. Eden najboljših dirkačev razreda motoGP je v domači Italiji obljubil večno zvestobo svojemu dolgoletnemu dekletu, ki je tako postalo gospa Bagnaiova. Na poroki ni manjkalo znanih obrazov iz sveta motociklizma, med njimi je bil tudi legendarni Valentino Rossi. Ed Westwick in Amy Jackson sta postala mož in žena. Zvezdnik serije Opravljivka je avgusta do oltarja popeljal svojo dolgoletno izbranko, poročne zaobljube pa sta si izmenjala na prečudoviti lokaciji v Italiji. Civilni obred sta sicer v začetku istega meseca opravila v hotelu Connaught v Londonu, nekaj tednov kasneje pa sta svojo ljubezen potrdila tudi pred prijatelji in sorodniki. Nekdanji nemški teniški igralec Boris Becker se je skrivaj poročil s 33-letno Lilian de Carvalho Monteirom. Par si je večno zvestobo obljubil v italijanskem mestu Portofino, na poročnem slavju pa je bilo približno 80 svatov. 56-letnik in njegova 23 let mlajša žena naj bi se zaročila pred tremi leti v milanski katedrali.

Poročila se je tudi pevka Lana Del Rey. 39-letnica je presenetila oboževalce in le mesec po tem, ko je javno potrdila zvezo z lovcem na aligatorje Jeremyjem Dufreneom, z njim tudi stopila pred oltar. Par se je sicer spoznal leta 2019, ko je ona nastopala v Louisiani in se udeležila enega od njegovih vodenih ogledov s čolnom, znova pa sta se povezala maja, avgusta pa so ju skupaj opazili na enem od festivalov. Igralka Rebel Wilson se je sprehodila do oltarja in obljubila večno zvestobo izbranki Ramoni Agruma, s katero ima hčerko Royce Lillian. Rebel in Ramona sta se v krogu družine in prijateljev poročili na Sardiniji.