Leto dni od Epsteinove smrti: veriga razkritij, zanikanj ter teorij zarote

Jeffreyja Epsteina , ki je v newyorškem priporu čakal na sojenje zaradi obtožb o zlorabi mladoletnic, so pred natanko enim letom našli mrtvega v celici zapora na Manhattnu. Odgovorni so dogodek razglasili za očiten samomor. Njegova smrt je spodbudila val ogorčenja, razočaranja, raznih zanikanj ter teorij zarote, ki se v javnosti pojavljajo še danes. Ko si je v jetniški celici vzel življenje, se je na desetine njegovih žrtev zbalo, da je z njim umrlo tudi upanje, da bo njihova resnica kadarkoli prišla na dan. Ena od žrtev, Jennifer Araoz , je ob obletnici delila mnenje, ki si ga delijo tudi številne druge žrtve pokojnega: ''Prva reakcija ob njegovi smrti je bila razočaranje. Vsi smo želeli, da živi in se s pravico sooči v sodni dvorani. Vsi se počutimo prikrajšani za to možnost. In obletnica smrti je te občutke znova zbezala na plano.''

Epsteinu, ki se je v procesu glede obtožb izrekel za nedolžnega, je grozilo do 45 let zaporne kazni. Obtožen je bil posilstev mladoletnic, trgovanja z otroki in siljenja v prostitucijo, na sojenje pa je čakal brez možnosti varščine. Obtožnica je razkrila, da je floridski bogataš med letoma 2002 in 2005 spolno izkoriščal mladoletnice, nekatere so bile stare le 14 let. Zlorabljal jih je v svojem luksuznem domovanju v New Yorku ter rezidenci na Floridi, za spolne usluge pa jim je plačeval več sto dolarjev. Mladoletnice so mu priskrbele podrejene uslužbenke, zalomilo pa se je pri 14-letnici, ki ga je prijavila policiji in preiskava je odkrila še najmanj 30 podobnih žrtev.

Njegova smrt spodbudila številne teorije zarote, Epstein naj bi vedel preveč

Na spletnih omrežjih so se hitro po smrti začele širiti teorije, da je Epsteinova smrt posledica potencialne objave imen uglednih ljudi, ki naj bi bili povezani z njegovimi zločini. Med njimi sta bila omenjena tudi nekdanji ameriški predsednik Bill Clintonin britanski princ Andrew. Epstein je v preteklosti prijateljeval tudi z Donaldom Trumpom, teorije zarote so zato postale vedno močnejše, seznami pomembnih imen, ki bi lahko bila vpletena v njegovo mrežo zlorabe mladoletnih deklet, pa vedno daljši.

Zato se je pojavilo mnogo vprašanj zaradi preiskave glede načina smrti in posledično vpletenosti varnostnikov v strogo varovanem zaporu. Dva paznika, ki sta bila odgovorna za Eppsteinovo jetniško celico, sta bila po dogodku celo suspendirana, upravnika zapora pa so začasno premestili na drugo delovno mesto. Dokumenti so razkrili, da paznika obveznih polurnih pregledov Epsteinove celice sploh nista izvajala, po nekaterih navedbah pa naj bi med opravljanjem izmene za tri ure celo zaspala in kasneje celo poskušala prirediti zapisnik, da bi prikrila napako. Obdukcija trupla je kasneje pokazala, da je 66-letnik storil samomor, tako da se je obesil, imel pa je zlomljenih več vratnih vretenc in kosti.

Vpletenost princa Andrewa: slovo od opravljanja kraljevih dolžnosti, povezava z ameriškim milijarderjem je za kraljevo družino predstavljala preveliko motnjo

V mesecu po Espteinovi smrti je britanski tabloid Daily Mail objavil posnetek, na katerem naj bi princ Andrew leta 2010 v Epsteinovem domu v New Yorku mahal v slovo ženski, ki je zapuščala finančnikovo vilo. Andrew je v preteklosti veljal za njegovega tesnega prijatelja. Virginia Giuffre, ena od Epsteinovih domnevnih žrtev, je leta 2016 na sodišču celo pričala o tem, da je imela spolne odnose s princem Andrewom, ko je bila še mladoletna. To obtožbo je Buckinghamska palača kasneje večkrat zanikala.