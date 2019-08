Leto dni po poroki končno zaživela skupaj

46-letna igralka Gwyneth Paltrow in Brad Falchuk, 48-letni soavtor izredno priljubljene serije Glee, sta se poročila septembra lani, a se hkrati odločila, da bosta skupaj preživela le štiri dni na teden, in to v njeni vili v East Hamptonu. Preostale tri dni pa bo Falchuk preživel s svojima otrokomaBrodyjem inIsabello. Zvezdnica je ob dotični novici dejala, da jima ta ureditev ustreza, temu naj bi prikimali tudi njeni poročeni prijatelji, ki menijo, da je to idealna ureditev.

Po skoraj letu dni od poroke pa je zdaj igralka javila, da je prišel čas, da zaživita v istem gospodinjstvu: "Poročeno življenje je res čudovito. Ta mesec pa se bova tudi skupaj vselila. Obožujem svojega moža. Je izjemen in zelo prijazen. Počutim se, da sva na isti valovni dolžini, poleg tega mi vedno stoji ob strani. Zelo rada sem poročena. Zabavno je," je bila zvezdnica iskrena za spletno stran InStyle.

Da oskarjevka nima tradicionalnih pogledov na svet, je že znano, tako je na primer medene tedne preživela tudi v družbi svojega nekdanjega soproga. S Falchukom sta namreč decembra odšla na Maldive, pridružili pa so se jima vsi štirje otroci, kot tudi njen nekdanji, Chris Martin, ki je s seboj pripeljal novo ljubezen, igralko Dakoto Johnson.