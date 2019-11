Leto dni po rojstvu sina se bori z rakom

Slick Woods, katere obraz je sinonim za številne blagovne znamke, za svojo modno revijo pa jo je izbrala tudi Rihanna, je sporočila, da se bori s kožnim rakom tretje stopnje. Manekenka je dodala, da se "trenutno bori za svoje življenje". Melanom velja za najnevarnejšo vrsto kožnega raka.

Ne glede na to Slick, njeno pravo ime je Simone Marie Thompson, ostaja optimistična. "Kaj si mislim o kemoterapiji ... Mislim na vse, ki gredo skozi enak postopek kot jaz," je zapisala v neki objavi ob fotografiji, na kateri kaže jezik. Zraven pa je dodala: "Če drugega ne, sem že brez las." Manekenka je namreč znana po svoji zabriti pričeski. V neki drugi objavi pa je zapisala, da se kljub bolezni ne počuti kot žrtev.

Manekenka je bila pred tem v medijih tudi zaradi svoje predanosti do dela. Še na dan poroda je hodila po modni brvi na newyorškem tednu mode. Ko je prišla v zaodrje, so se začeli popadki, nemudoma so je odpeljali v porodnišnico, kjer je rodila sina Saphirja.