Leto dni pred abrahamom o izbruhih jeze in nasilja

Supermanekenka Naomi Campbell je proslavila 49. rojstni dan in leto dni pred jubilejnim abrahamom med drugim spregovorila o svojih dosedanjih izbruhih jeze in nasilja, zaradi katerih je morala poiskati strokovno pomoč.

Ena najbolj znanih supermanekenk na svetu, Naomi Campbell, je praznovala 49. rojstni dan in spregovorila o dogodkih, ki so zaznamovali njeno življenjsko pot. Bilo je veliko prijetnih in uspešnih trenutkov, kot tudi tistih malo manj laskajočih, kot denimo njeni pogosti izbruhi jeze in nasilja v javnosti.

O tem, zakaj nikoli ni postala 'angelček' pri Victoria's Secret, je dejala: ''Niso si me mogli privoščiti.'' FOTO: Profimedia

Kot človeka, ki naj bi nanjo najbolj vplival, je izpostavila nekdanjega predsednika Južne Afrike in filantropa Nelsona Mandelo, ki ji je nadel vzdevek njegove 'častne vnukinje'. In medtem, ko je Mandela veljal za velikega borca za pravičnost in mir, pa je Campbellova zaradi svojih izbruhov agresije na javnih mestih morala poiskati strokovno pomoč: v preteklosti je namreč večkrat fizično napadla svoje osebne asistente, spravila pa se je tudi nad policiste. Priznala je, da ji je Nelson kljub škandalom stal ob strani. Svetoval ji je, da se mora truditi postati najboljša verzija sebe in da nikoli ne sme obupati.

Na nekatera pretekla dejanja ni ponosna FOTO: Profimedia

O svoji 'črni piki' je brez zadržkov spregovorila tudi sama in priznala, da si danes takšnega vedenja nikakor ne šteje v ponos: ''Jeza in agresija nista moja edina težava. Bilo jih je precej. Sem človeško bitje, ki dela napake in tega ne nameravam zanikati. Ko sem spoznala, kakšna oseba sem bila prej, me je postalo zelo sram. Niti najmanj nisem ponosna na storjena dejanja oziroma incidente, pri katerih sem sodelovala. Kakorkoli, prepoznala sem svoje težave in se z njimi soočila.''

V preteklosti večkrat vpletena v izgrede na javnih mestih FOTO: Profimedia

Naomi Campbell, ki bo naslednje leto slavila abrahama, se je skozi celotno manekensko kariero posvečala borbi proti rasni diskriminaciji, v enem izmed intervjujev pa je povedala: ''Ljudje morajo razumeti, da barva kože ne vpliva na uspešnost posameznika.''

Naomi Cambell povedala, da ji je bil še posebej blizu Nelson Mandela FOTO: Profimedia