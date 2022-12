Leto po obtožbah spolnih zlorab Chris Noth še ni stopil pred sodnika

Mineva leto, odkar so igralca Chrisa Notha doletele prve obtožbe žensk, da jih je spolno zlorabljal, a se zvezdnik serije Seks v mestu še vedno ni soočil z uradnimi obtožbami, saj do teh ni nikoli prišlo. 68-letnik namreč ni bil nikoli aretiran, proti njemu pa ni bila vložena niti zasebna tožba.

Decembra 2021 sta se igralec Chris Noth in njegova žena Tara Wilson udeležila slavnostne premiere nadaljevanja serije Seks v mestu, v kateri je zvezdnik nastopil v svoji najbolj prepoznavni vlogi Živine. Le teden dni pozneje, ko sta ga dve ženski obtožili spolnega nadlegovanja, se je zanj in za njegovo družino vse spremenilo. Obe ženski sta takrat trdili, da so se travme zlorab vrnile, ko sta ga zagledali kot del promocijske kampanje nove serije.

icon-expand Chris Noth FOTO: AP

Čez čas so se njunim obtožbam pridružile še tri druge ženske, ki so v svojih pričanjih prav tako trdile, da jih je zvezdnik spolno zlorabil. Januarja 2022 je revija Rolling Stone objavila zgodbo, v kateri so navajali trditve več žensk, med njimi so bile tudi študentke Univerze v New Yorku, da je Noth znan po tem, da pogosto zahaja v lokale, kjer otipava dekleta. Čeprav igralec ni bil nikoli aretiran v zvezi z obtožbami, pa so bile posledice obtožb zanj zelo hude. Najprej so njegove prizore v seriji, ki so jo šele dobro začeli promovirati, naknadno izrezali, agencija, ki ga je zastopala, pa je z njim prekinila sodelovanje. Bil je tudi ob vlogo v seriji CBS The Equalizer, podjetje s športno opremo pa je umaknilo oglas, v katerem je nastopal.

"Na tej točki še nismo vložili civilne tožbe zoper Chrisa Notha," je za Page Six povedala odvetnica Gloria Allred, ki zastopa pevko Liso Gentile, ki trdi, da jo je Noth leta 2002 napadel v njenem newyorškem stanovanju. "Chris je izgubil vse službe, ki jih je imel, čeprav ni bila zoper njega nikoli vložena tožba ali kazenska ovadba. Obtožbe niso bile razčiščene," je povedal vir blizu igralca. "Če bi vsaj ena izmed žensk šla na policijo, bi imele oblasti dolžnost, da raziščejo dogajanje, ne glede na to, da so morda že zastarele. A to se ni zgodilo, čeprav dejstvo, da ni bilo uradnih obtožb in preiskave, še ne pomeni, da trditve ne držijo. Obstaja več razlogov za to, zakaj se žrtve na koncu ne odločijo za tožbo in uradne obtožbe," je še dodal vir. "Po zakonu, ki je sprejet v New Yorku, se lahko žrtve še odločijo, da bodo podale uradne obtožbe. Nobena žrtev ni zavezana k temu, da vloži uradne obtožbe ali tožbo," je zaključil vir.