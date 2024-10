Leto po smrti prodali vilo Matthewa Perryja, v kateri je umrl

Skoraj leto dni po smrti Matthewa Perryja, ki je umrl 28. oktobra 2023, je njegov dom v Los Angelesu, kjer so ga neodzivnega našli v masažni kadi, dobil novo lastnico. Kot poročajo ameriški mediji, so vilo prodali za nekaj manj kot osem milijonov evrov, nepremičnino, ki ima štiri spalnice in štiri kopalnice, pa je kupila filmska producentka in podjetnica Anita Verma-Lallian.