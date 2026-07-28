Leto po soprogu Dolly Parton izgubila še brata

Glasbenica Dolly Parton se je leto po smrti dolgoletnega moža poslovila še od brata Coya Denverja Partona . Eden od kar dvanajstih otrok iz družine Parton je umrl v starosti 82 let, vzrok smrti pa zaenkrat ni znan. Njegova družina je smrt potrdila z objavo osmrtnice.

Zvezdnica country glasbe se na smrt v družini še ni odzvala, iz osmrtnice pa je razvidno, da je Coy, ki je svoje življenje živel stran od žarometov, delal kot upravljavec žerjava, bil pa je tudi kmet in navdušen lovec. Dolly se je v preteklosti že morala posloviti od bratov Larryja, Davida, Randyja in Floyda Partona, medtem ko ima med živimi sorojenci še vedno sestre Willadeene, Stello, Cassie, Freido in Rachel ter brata Roberta Partona.

V zadnjem obdobju se je sicer tudi zvezdnica sama borila z zdravstvenimi težavami, zaradi katerih je morala odpovedati nekatere nastope in obveznosti. V začetku meseca pa je 80-letnica oboževalce navdušila z napovedjo avtobiografskega muzikala, ki obljublja iskren vpogled v njeno izjemno življenje in glasbeni opus.