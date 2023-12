Leto porok v karavani MotoGP: po koncu sezone pred oltar še en dirkač

Brad Binder je še en v vrsti dirkačev razreda MotoGP, ki je letos stopil pred oltar. Po končani sezoni se je pretekli vikend poročil s svojim dolgoletnim dekletom Courtney Renniers . "9. 12. 2023, dan, ki si ga bova zapomnila do konca življenja. Gospod in gospa Binder," je ob poročne fotografije, ki jih je delil na Instagramu , zapisal dirkač.

Novopečena zakonca sta v zvezi že vse od leta 2017, 10. julija 2022 pa je športnik v rezervatu Kambaku River Sands pokleknil pred manekenko in jo zaprosil za roko. 29-letnica je takrat novico o zaroki delila na Instagramu in zapisala: "Ti si najboljša stvar, ki sem jo čakala. In seveda sem rekla DA. Courtney Binder ima lep prstan." Obenem je zapisala, da se je zbudila kot zaročenka in da je bil zaročni dan neverjeten. "Nikoli si nisem mislila, da bo moja zaroka tako posebna," je dodala.