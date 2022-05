Letošnji Met Gala presenetil z zadržanostjo in eleganco

Največji modni dogodek leta, ki vsakič na rdečo preprogo v izjemnih toaletah privabi zvezdnike, tudi tokrat ni razočaral. Letošnji Met Gala je dogajanje v newyorškem Metropolitanskem muzeju obarval v tematiko, ki je postregla s pozlačenim glamurjem v sklopu ameriške antologije mode. Med drugim je na dogodku zasijala tudi ikonična obleka Marilyn Monroe, v katero se je odela Kim Kardashian.

Met Gala, težko pričakovani modni dogodek, ki je namenjen zgolj izbrancem (zvezdniki vabilo nanj prejmejo iz rok Anne Wintour), tudi tokrat ni razočaral. Čeprav je bilo ekstravagantnih kreacij tokrat za odtenek manj – k temu je vsekakor pripomogla tudi tematika – so (nekateri) povabljenci s svojimi izbirami navdušili prisotne. Zadržane silhuete, elegantne barve, glamur in estetika starega Hollywooda, vse to je ponujala rdeča preproga, katere glavna zapoved je bila letošnja tematika z naslovom Antologija mode. Tako smo lahko videli nekaj dobro poznanih kosov, ki pripadajo zgodovini, a se njihov videz lepo zlije tudi z današnjimi časi, prav tako pa je bilo moč opaziti nekaj poustvaritev legendarnih oblek, ki so se zapisale v modno večnost.

icon-expand Kim Kardashian z izbrancem FOTO: Profimedia

Kim Kardashian se je odločila za obleko, ki jo je leta 1962 nosila Marilyn Monroe. V njej je Johnu F. Kennedyju zapeljivo zapela 'Vse najboljše', ikoničnega trenutka in z njo obleke pa javnost ni nikoli pozabila. Resničnostna zvezdnica in podjetnica je povedala, da je pred dogodkom v samo treh tednih izgubila nekaj več kot sedem kilogramov samo za to, da se obleki in s tem tudi Monroejevi na rdeči preprogi dostojno pokloni.

icon-expand Kim se je odločila tudi za platinasto barvo las FOTO: Profimedia

Za svetlejše tone in eleganco, ki jo ti prinašajo, so se odločili številni zvezdniki, tudi moški. Miranda Kerr je izbrala belo obleko s podpisom Oscar de la Renta, Sydney Sweeney se je odločila za Tory Burch, Bad Bunny je presenetil v Burberryju. Julianne Moore je nosila Toma Forda, Rosalia pa Givenchy.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Obleke zlatega in srebrnega oziroma metalnega leska so na dogodku Met Gala stalnica. Tudi letos so bile prva izbira nekaterih povabljenk. Lily Aldridge je zasijala v obleki s podpisom Khaite, Gabrielle Union je na rdeči preprogi spremljal Dwyane Wade, nosila je Versace. Tudi Olivia Rodrigo se je odločila za Versace, medtem ko je Amber Valletta prepričala z zlato obleko Azzaro. Blake Lively je znova očarala, tudi ona je izbrala modno hišo Versace.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Nekoliko drznejše pri izbiri barv so bile tudi Nicola Peltz v Valentinu, Glenn Close, ki je izbrala opravo z istim podpisom, Cara Delevingne v Dior Haute Couture, Jessica Chastain v Gucciju in SZA v Vivienne Westwood.

icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right

Modnih navdušencev pa, kljub letos nekoliko bolj umirjenemu dogajanju, s svojo ekstravaganco in posebnimi kosi na cedilu niso pustile Ariana DeBose ter Megan Thee Stallion v Moschinu, Jared Leto in Alessandro Michelle sta izbrala Gucci, Gigi Hadid Versace, Kylie Jenner pa Off-White.