Lewis Capaldi pomagal nezavestni ženski: Ni le zvezda, je superjunak

Kot so povedali očividci, je 27-letnik vse do prihoda reševalnega vozila ostal ob ženski. "Lewis in njegovi prijatelji so poklicali rešilca in ostali z žensko, dokler ni prišla pomoč," so povedali. Ko so jo prevzeli zdravniki in se je prepričal, da je vse v redu, pa je zvezdnik nadaljeval sprehod. "Ni le zvezda, on je pravi superjunak," so še dodali za britanske medije. Priljubljeni pevec je dokazal, da ima veliko srce. Kakšne zdravstvene težave je imela ženska, ni znano.