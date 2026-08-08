Lewis Hamilton delil nove fotografije s Kim Kardashian

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Lewis Hamilton in Kim Kardashian sta govorice, da sta par, potrdila junija, ko je dirkač na družbenem omrežju delil skupni video, ki je nastal v Tokiu, odtlej pa zveze pred javnostjo ne skrivata več. 41-letnik je tako svoje sledilce razveselil z novo objavo fotografij, na katerih je pokazal, kako z resničnostno zvezdnico preživljata skupni čas.

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Na eni od fotografij sta zvezdnika na sprehodu, na drugih pa se družita s kužki, dodal pa je tudi fotografijo, na kateri pozira z igralko Glenn Close, s katero v seriji All's Fair igra Kim, ki je prav tako na fotografiji. Ob njih je pripisal: "Počitek, obnova in polnjenje baterij."