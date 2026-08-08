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Tuja scena

Lewis Hamilton delil nove fotografije s Kim Kardashian

Los Angeles, 08. 08. 2026 13.26 pred dvema dnevoma 1 min branja 14

Avtor:
K.Z.
Kim Kardashian in Lewis Hamilton

Lewis Hamilton in Kim Kardashian sta že potrdila, da sta v zvezi, dirkač formule ena pa je na družbenem omrežju delil nove skupne fotografije, na katerih je pokazal, kako par preživlja čas. Z novo objavo je navdušil predvsem oboževalce in potrdil, da je zveza z resničnostno zvezdnico resna.

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Lewis Hamilton in Kim Kardashian sta govorice, da sta par, potrdila junija, ko je dirkač na družbenem omrežju delil skupni video, ki je nastal v Tokiu, odtlej pa zveze pred javnostjo ne skrivata več. 41-letnik je tako svoje sledilce razveselil z novo objavo fotografij, na katerih je pokazal, kako z resničnostno zvezdnico preživljata skupni čas.

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Na eni od fotografij sta zvezdnika na sprehodu, na drugih pa se družita s kužki, dodal pa je tudi fotografijo, na kateri pozira z igralko Glenn Close, s katero v seriji All's Fair igra Kim, ki je prav tako na fotografiji. Ob njih je pripisal: "Počitek, obnova in polnjenje baterij."

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Dirkač je pred manj kot mesecem objavil galerijo fotografij, na katerih so tudi partnerkini otroci, ki jih ima z nekdanjim možem Kanyejem Westom. Med sledilci, ki jim je bila objava všeč, je bila tudi Kim, ki je ob istem času delila podobno galerijo fotografij in jo naslovila z 'Najljubši ljudje'.

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KOMENTARJI14

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Ici
08. 08. 2026 19.56
Tele Lewis ne bo frajer in pravi ded nikoli.
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+1
1 0
Realist46
08. 08. 2026 18.27
Kim zgleda da zelo dobro zadovolji Hamiltona v postelji. Zato pa HAM rad hodi k njej v vrtiček rožičo zalivat to ni čisto nič takega. Pač kemija dela svoje. HAM ma veliko denarja in KIM tudi in ko to združiš si naredita največjo rekalmo. Ist just good biznis.
Odgovori
0 0
BMReloaded
08. 08. 2026 18.19
Zjutraj jo spozna...pa to?
Odgovori
0 0
Tomaž Hacin
08. 08. 2026 17.48
Pa a boš ti kaj pokazal v F1 kako se pride na 1.mesto ali se boš samo šopiril. Če bi se f1 postavila za 15 let nazaj ti ne bi prišel niti med prvih 10.
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+1
2 1
Delavec_Slo
08. 08. 2026 15.38
Sej njej ni za njega ji je pa za 40mio na leto!
Odgovori
+3
3 0
kinimod
08. 08. 2026 15.36
Rabim vodo !
Odgovori
+2
2 0
Slash
08. 08. 2026 14.33
Se vidi, da sta oba iz Črnomlja.
Odgovori
+10
10 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 14.16
Trump ga ni prehitel? 🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Vera in Bog
08. 08. 2026 14.16
Ko dobiš eno lajdro, si pa res lahko vesel :)
Odgovori
+10
11 1
Hugh_Mungus
08. 08. 2026 13.51
Sem mislu da si nekdo Lewisovega kova lahko najde dejansko kvaliteto ...
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+13
13 0
PegySue
08. 08. 2026 13.47
Kim ne more, da nebi bila na vsaki fotki naguzena, izprsena, našobljena....?
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+16
16 0
Juzles Iters
08. 08. 2026 18.14
To je njena naravna pozicija.
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+2
2 0
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