Lewis Hamilton delil nove fotografije s Kim Kardashian

Lewis Hamilton in Kim Kardashian sta govorice, da sta par, potrdila junija, ko je dirkač na družbenem omrežju delil skupni video, ki je nastal v Tokiu, odtlej pa zveze pred javnostjo ne skrivata več. 41-letnik je tako svoje sledilce razveselil z novo objavo fotografij, na katerih je pokazal, kako z resničnostno zvezdnico preživljata skupni čas.
Na eni od fotografij sta zvezdnika na sprehodu, na drugih pa se družita s kužki, dodal pa je tudi fotografijo, na kateri pozira z igralko Glenn Close, s katero v seriji All's Fair igra Kim, ki je prav tako na fotografiji. Ob njih je pripisal: "Počitek, obnova in polnjenje baterij."
Dirkač je pred manj kot mesecem objavil galerijo fotografij, na katerih so tudi partnerkini otroci, ki jih ima z nekdanjim možem Kanyejem Westom. Med sledilci, ki jim je bila objava všeč, je bila tudi Kim, ki je ob istem času delila podobno galerijo fotografij in jo naslovila z 'Najljubši ljudje'.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.