Kriki, smeh in cviljenje gum: Kendall Jenner v 'nemilosti' Hamiltona

V duhu dirke v Miamiju je za presenečenje in navdušenje med obiskovalci poskrbel sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je pred začetkom dirkaškega dogajanja v Mercedesovem športnem avtomobilu na hiter krog po stezi popeljal zvezdnico Kendall Jenner. Med hitro vožnjo, ki je sicer utečen del protokola za zvezdniške goste ob izbranih dirkah formule 1, je imela tokrat 30-letna Kendall priložnost doživeti pristno izkušnjo hitrosti in moč pospeškov – na milost in nemilost je bila prepuščena v roke enemu najboljših dirkačev na svetu.

Hamilton je med vožnjo poskrbel za svojo in njeno zabavo ter močno stopil po plinu. "Ne morem verjeti, da to počneš vsak dan," je kričala Kendall, ki ji je sicer ves čas igral nasmešek na obrazu. Ko jo je Hamilton ob koncu steze vprašal, ali bi šla še en krog, pa je zakričala: "Lewis, sovražim te." Sodba, ko je Kendall ob koncu izstopila iz vozila? "Neverjetno! Bilo je čudovito, ampak hkrati me je bilo zelo strah. Vem, da sem kričala ves čas in Lewisa grabila za roko, da bi vsaj malo upočasnil."

Tako imenovani hot laps (adrenalinska vožnja) so v zadnjih letih postali stalnica ob največjih dirkah formule 1. Ekipe z njimi omogočijo izbranim gostom vpogled v tehnično zahtevnost steze ter zmogljivosti sodobnih športnih vozil, medtem ko se dirkači na sproščen način približajo širši javnosti.