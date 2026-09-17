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Tuja scena

Lewis Hamilton in Kim Kardashian morala zbežati pred oboževalci

Pariz, 17. 09. 2026 10.03 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A. P.
Lewis Hamilton in Kim Kardashian

Kim Kardashian in Lewis Hamilton sta si v Parizu privoščila večerjo v dvoje, a tudi tokrat pred pozornostjo javnosti nista mogla pobegniti. Ob odhodu iz priljubljene restavracije Ferdi ju je pričakala množica oboževalcev in fotografov, zato sta se morala skozi gnečo na hitro prebiti do avtomobila.

45-letna resničnostna zvezdnica in 41-letni dirkač Formule 1 sta za skupni večer obiskala Ferdi, priljubljeno pariško restavracijo, ki jo pogosto obiskujejo svetovni zvezdniki. Čeprav sta večer želela preživeti nekoliko bolj zasebno, je novica o njunem obisku hitro dosegla oboževalce. Pred lokalom se je zbrala množica, ki je čakala na njun odhod.

Lewis Hamilton in Kim Kardashian nimata miru
Lewis Hamilton in Kim Kardashian nimata miru
FOTO: Profimedia

Kim Kardashian je restavracijo zapustila v oprijeti črni obleki z globokim čipkastim izrezom, ki je segala pod kolena. Lewis Hamilton pa je izbral precej bolj sproščen videz – bež pulover z zavihanimi rokavi, široke rjave hlače, športne čevlje in kapo, obrnjeno nazaj. Ob izhodu sta se znašla sredi oboževalcev in fotografov, skozi katere sta se v spremstvu varnostnikov hitro prebila do čakajočega avtomobila.

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Govorice o romanci med Kardashianovo in Hamiltonom so se začele pojavljati že v začetku leta, ko so ju povezovali prav s skupnim obiskom francoske prestolnice. Od takrat so ju skupaj opazili še večkrat, med drugim sta si pred kratkim privoščila tudi oddih ob italijanskem jezeru Como.

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Večerja je sovpadla tudi s pomembnim razpletom sodne zgodbe, ki slavno Kim že skoraj desetletje povezuje s Parizom. Francosko sodišče ji je namreč prisodilo simbolično odškodnino v višini enega evra zaradi oboroženega ropa leta 2016.

Razlagalnik

Leta 2016 je bila Kim Kardashian v Parizu žrtev odmevnega oboroženega ropa v zasebni rezidenci, kjer je bivala med tednom mode. Skupina roparjev, preoblečenih v policiste, je vdrla v njeno stanovanje, jo zvezala in ji odtujila nakit v izjemni vrednosti, vključno z dragocenim zaročnim prstanom. Dogodek je močno odmeval v svetovnih medijih in je imel dolgotrajne posledice za njeno varnost ter odnos do javnega izpostavljanja.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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