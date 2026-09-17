Lewis Hamilton in Kim Kardashian morala zbežati pred oboževalci

45-letna resničnostna zvezdnica in 41-letni dirkač Formule 1 sta za skupni večer obiskala Ferdi, priljubljeno pariško restavracijo, ki jo pogosto obiskujejo svetovni zvezdniki. Čeprav sta večer želela preživeti nekoliko bolj zasebno, je novica o njunem obisku hitro dosegla oboževalce. Pred lokalom se je zbrala množica, ki je čakala na njun odhod.

Lewis Hamilton in Kim Kardashian nimata miru FOTO: Profimedia

Kim Kardashian je restavracijo zapustila v oprijeti črni obleki z globokim čipkastim izrezom, ki je segala pod kolena. Lewis Hamilton pa je izbral precej bolj sproščen videz – bež pulover z zavihanimi rokavi, široke rjave hlače, športne čevlje in kapo, obrnjeno nazaj. Ob izhodu sta se znašla sredi oboževalcev in fotografov, skozi katere sta se v spremstvu varnostnikov hitro prebila do čakajočega avtomobila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Govorice o romanci med Kardashianovo in Hamiltonom so se začele pojavljati že v začetku leta, ko so ju povezovali prav s skupnim obiskom francoske prestolnice. Od takrat so ju skupaj opazili še večkrat, med drugim sta si pred kratkim privoščila tudi oddih ob italijanskem jezeru Como.

Večerja je sovpadla tudi s pomembnim razpletom sodne zgodbe, ki slavno Kim že skoraj desetletje povezuje s Parizom. Francosko sodišče ji je namreč prisodilo simbolično odškodnino v višini enega evra zaradi oboroženega ropa leta 2016.