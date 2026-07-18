Lewis Hamilton je družinski človek: Imejte svoje ljudi ob sebi

Lewis Hamilton je izjemno družinski človek. Slavni dirkač ni nikoli skrival, da mu njegova mama, bratje in nečaki pomenijo zelo veliko. Tako jim pogosto posveti kakšno objavo na družbenih omrežjih, na katerih lahko od nedavnega večkrat vidimo tudi Kim Kardashian.
Objavo svojim dragim je namenil tudi nedavno, ko je na Instagramu objavil galerijo fotografij, na katerih je s svojim nečakom in nečakinjo, s svojo drago Kim in njenimi otroci, pa tudi njegovi prijatelji se lahko najdejo na fotografijah. "Imejte svoje ljudi vedno ob sebi," je zapisal ob tem, na njegovo objavo pa se je z emojiji srca odzvala tudi resničnostna zvezdnica.
Poleg fotografij z domačimi, s katerimi je Britanec očitno preživljal dni pred dirko formule 1 za VN Belgije, je delil tudi nekaj poletnih avantur, denimo vožnjo z vodnim skuterjem in kajtanje s svojim dekletom. Prav vsi njegovi dragi bodo lahko že danes in jutri stiskali pesti za legendarnega dirkača, ki bo ta konec tedna s Ferrarijem lovil svojo drugo zmago v letošnji sezoni formule 1.
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