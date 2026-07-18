Lewis Hamilton je družinski človek: Imejte svoje ljudi ob sebi

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Lewis Hamilton je izjemno družinski človek. Slavni dirkač ni nikoli skrival, da mu njegova mama, bratje in nečaki pomenijo zelo veliko. Tako jim pogosto posveti kakšno objavo na družbenih omrežjih, na katerih lahko od nedavnega večkrat vidimo tudi Kim Kardashian.

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Objavo svojim dragim je namenil tudi nedavno, ko je na Instagramu objavil galerijo fotografij, na katerih je s svojim nečakom in nečakinjo, s svojo drago Kim in njenimi otroci, pa tudi njegovi prijatelji se lahko najdejo na fotografijah. "Imejte svoje ljudi vedno ob sebi," je zapisal ob tem, na njegovo objavo pa se je z emojiji srca odzvala tudi resničnostna zvezdnica.