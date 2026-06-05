Lewis Hamilton: Ne želim biti oblečen kot drugi dirkači F1

Za Lewisa Hamiltona ni nič nenavadnega, če naravnost z dirkalne steze odleti v modne prestolnice, kot so Pariz, Milano ali New York, kjer si ogleda, kaj je novega na modnih brveh. 41-letni Britanec, ki je vedno urejen po najnovejših modnih trendih, je v Monako prispel oblečen v mrežasto majico z bleščicami in hlače bež barve, videz pa dopolnil z nakitom in črnimi lakastimi čevlji.
"Spomnim se, ko sem prvič prispel na dirkališče. Takrat sem šele odkrival svoj modni slog in nisem imel tolikšne širine. Zdelo se mi je, da to ni okolje, kjer sem lahko tisto, kar želim biti. Ko sem odkril svoj slog oblačenja in se na ta način lahko začel izražati, sem pridobil samozavest," je povedal v intervjuju za Esquire.
"Všeč so mi izzivi in drugačnost. Pri oblačenju sem drzen in tvegam. Način oblačenja se mi zdi pomemben, saj se z njim predstaviš javnosti. Oblačila ti morajo dati samozavest. Ne želim biti oblečen kot drugi dirkači, ki nosijo zgolj oblačila, ki jih ima cela ekipa. Ponosen sem, da sem odkril svoj slog in da tudi moji kolegi vidijo, da lahko nadenejo kaj drugega," je še dejal.
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