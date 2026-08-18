Lewis Hamilton po počitnicah pripravljen na vrnitev na dirkaške steze

"Le nekaj fotografij mojega poletnega oddiha. Hvaležen za pretekle dni. Na dirkaške steze se vračam spočit in pripravljen," je ob počitniških fotografijah, ki jih je delil na družbenem omrežju, zapisal Lewis Hamilton. Med njimi je razkril, da je čas preživljal s svojimi najdražjimi, med njimi pa je bila tudi Kim Kardashian, s katero sta par že nekaj mesecev.

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41-letnik je fotografije posnel v tropskih krajih, kjer je surfal na valovih, se družil z družinskimi člani, pridružila pa se mu je tudi Kim, s katero sta uživala na razgledni točki ob oceanu, kjer je temnolaska sedla na gugalnico, voznik formule pa je stal za njenim hrbtom.

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