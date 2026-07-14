Lewis Hamilton prosti čas preživlja s Kim Kardashian in njenimi otroki

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Kim Kardashian je med svoje sledilce delila galerijo fotografij, ki so nastale med poletjem, in presenetila s posnetkom, na katerem pozira s svojim novim izbrancem, dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom . Športnik, ki je bil z resničnostno zvezdnico pred razmerjem dolga leta prijatelj, ima očitno dober odnos tudi z njenimi štirimi otroki, ki so ga po fotografijah sodeč dobro sprejeli medse.

43-letna milijarderka, ki si je svojo družino ustvarila z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom, tako pred javnostjo ne skriva več naklonjenosti do svojega novega izbranca. Njuno zvezo je z objavo fotografije potrdila v začetku prejšnjega meseca, od takrat pa mu je svojo podporo nudila tudi pred očmi celotnega sveta, ko je pesti zanj prišla stiskat na dirko formule 1 v Monaku.

Hamilton je bil pred tem v dolgoletni zvezi s pevko Nicole Scherzinger, kasneje so ga povezovali s pevkama Rihanno in Shakiro ter manekenkama Gigi Hadid in Kendall Jenner, ki je polsestra Kim Kardashian.