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Lewis Hamilton prosti čas preživlja s Kim Kardashian in njenimi otroki

Los Angeles, 14. 07. 2026 08.03 pred 2 urama 1 min branja 7

Avtor:
E.K.
Lewis Hamilton prosti čas preživlja s Kim Kardashian in njenimi otroci

Ljubezenska zgodba med zvezdnikom formule 1 Lewisom Hamiltonom in slavno bogatašinjo Kim Kardashian še naprej navdušuje javnost. Športnik se očitno odlično znajde v vlogi partnerja resničnostne zvezdnice, tesno vez pa je po fotografijah sodeč uspel splesti tudi že z njenimi štirimi otroki.

Formula 1 na Kanalu A in VOYO.

Kim Kardashian je med svoje sledilce delila galerijo fotografij, ki so nastale med poletjem, in presenetila s posnetkom, na katerem pozira s svojim novim izbrancem, dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom. Športnik, ki je bil z resničnostno zvezdnico pred razmerjem dolga leta prijatelj, ima očitno dober odnos tudi z njenimi štirimi otroki, ki so ga po fotografijah sodeč dobro sprejeli medse.

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43-letna milijarderka, ki si je svojo družino ustvarila z nekdanjim možem, raperjem Kanyejem Westom, tako pred javnostjo ne skriva več naklonjenosti do svojega novega izbranca. Njuno zvezo je z objavo fotografije potrdila v začetku prejšnjega meseca, od takrat pa mu je svojo podporo nudila tudi pred očmi celotnega sveta, ko je pesti zanj prišla stiskat na dirko formule 1 v Monaku. 

Hamilton je bil pred tem v dolgoletni zvezi s pevko Nicole Scherzinger, kasneje so ga povezovali s pevkama Rihanno in Shakiro ter manekenkama Gigi Hadid in Kendall Jenner, ki je polsestra Kim Kardashian.

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KOMENTARJI7

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petb
14. 07. 2026 10.19
Eni še bicikla ne bi naslonili nanjo.
Odgovori
0 0
pravica1
14. 07. 2026 10.11
Vsi so jo imeli, on jo je pa komaj dobil.
Odgovori
+1
1 0
Soraja
14. 07. 2026 09.53
Satanisti!
Odgovori
0 0
tom74
14. 07. 2026 09.48
ta ma vec km kot njegov bolid ;)))
Odgovori
+1
1 0
Racional-ec
14. 07. 2026 09.10
A ona je tut kao neka zvezdnica 😂
Odgovori
+2
2 0
Slash
14. 07. 2026 08.23
Uf, tole jo pa rine, ko pes kastrolo po dvorišču !
Odgovori
+8
8 0
Razumnež
14. 07. 2026 08.17
Tolk denarja pa s tako babo.... Eh ja...
Odgovori
+5
6 1
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