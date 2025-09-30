Lewis Hamilton se je poslovil od kužka

Dirkač Formule 1 Lewis Hamilton je na družbenem omrežju sporočil, da je bil zaradi hude bolezni, ki je doletela njegovega kužka Roscoeja, prisiljen sprejeti težko odločitev, da ga uspava. 40-letnik je v čustvenem zapisu razkril, da je bila to ena najtežjih odločitev, ki jih je moral v življenju sprejeti, svojim sledilcem pa se je zahvalil za ljubezen in podporo, ki so jo v minulih letih izkazali njegovemu ljubljenčku.

Lewis Hamilton je znan kot ljubitelj psov, zato mu je bilo zelo težko ob tem, ko je moral zaradi težke bolezni uspavati svojega kužka Roscoeja. 40-letni dirkač je na družbenem omrežju delil štiri fotografije buldoga, od katerega se je poslovil 28. septembra, umrl pa je v njegovih rokah.

"Po štirih dneh borbe za življenje sem moral sprejeti najtežjo odločitev v svojem življenju in se posloviti od Roscoeja. Nikoli se ni nehal boriti in je vztrajal vse do konca. Hvaležen sem in počaščen, da sem svoje življenje lahko delil s tako čudovito dušo, angelom in pravim prijateljem. Ko sem pripeljal Roscoeja v svoje življenje, je bila to najboljša odločitev, kar sem jih kdaj sprejel, in vedno bom cenil spomine, ki sva jih skupaj ustvarila," je zapisal Hamilton.