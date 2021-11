Dirkaški as Lewis Hamilton je presenetil šolarje, ki so bili na ekskurziji v tovarni avtomobilov. Hamiltona so preobrazili v inženirja, naredili so mu obrazno protetiko, da je bil popolnoma neprepoznaven. Tako je sprva razlagal otrokom vse o jeklenih konjičkih, tudi o svojem, nato pa jim je razkril svojo pravo identiteto. In otroci so seveda ostali brez besed