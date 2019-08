Liam brez poročnega prstana: Vse, kar ste mi pripisali, je laž

Čeprav so nekateri mediji poročali, da je 29-letni igralec že dal komentar za avstralski Daily Mail, je ta zdaj vsa poročanja medijev in špekulacije zanikal.

Minuli konec tedna je kot strela z jasnega udarila novica, da se Miley Cyrus in Liam Hemsworth po desetih letih razhajata. Prva se je na Instagramu oglasila Miley, potem ko so jo ujeli med poljubljanjem z žensko . Zdaj pa je to storil še Liam, ki se trenutno mudi v Avstraliji.

"Pozdravljeni vsi skupaj! Samo hitra opomba, da vam povem, da sva se z Miley pred kratkim ločila. Želim ji zdravja in srečo v prihodnje. To je zasebna zadeva, nisem dal niti ne nameravam dati nobenih komentarjev na to temo novinarjem ali medijem. Vse, kar ste mi pripisali, je laž. Mir in ljubezen," je zapisal na Instagramu, ob tem pa objavil prekrasno fotografijo sončnega zahoda, ki ga je v objektiv ujel na eni od avstralskih obal.