Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Liam Gallagher med turnejo ni uspel vzdržati abstinence od alkohola

London, 02. 12. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Liam Gallagher se je pred meseci s skupino Oasis vrnil na odre, v času turneje pa se je namenil ohraniti abstinenco od alkohola. 53-letnemu pevcu to ni uspelo in je na koncu vendarle popil nekaj piv, je priznal, kot je povedal za revijo People, pa se s koncem turneje vrača k treznemu življenju.

Liam Gallagher se je odločil, da se bo med povratniško turnejo skupine Oasis vzdržal alkohola, a je na koncu popustil in spravo s sprtim bratom ter skupno vrnitev na odre praznoval z 'nekaj popitimi pivi'. Slavni rocker zdaj pravi, da je bil to le 'kratek izlet' in da se je vrnil k treznemu življenju, piše People. Britanska skupina je svojo veliko turnejo zaključila s koncertom v Sao Paulu 23. novembra.

Liam Gallagher je znova stopil na oder s skupino Oasis.
Liam Gallagher je znova stopil na oder s skupino Oasis. FOTO: Profimedia

Nekaj dni kasneje, 27. novembra, je Liam na družbenih omrežjih izrazil svoje nezadovoljstvo, potem ko je eden od uporabnikov delil videoposnetek, na katerem pevec pije pivo, in ga pospremil s komentarjem: "Še teden dni turneje in bi končal v psihiatrični bolnišnici." Nek drug oboževalec je pevca ob tem povprašal, ali se je že streznil? Liam, znan po svoji odkriti komunikaciji z oboževalci, je odgovoril, da je "spil nekaj piv", vendar mu "ni bilo všeč". "Spet sem na pravi poti, osvobojen skušnjave," je dodal.

'Uživam, ko sem trezen'

Pevec je nato delil več podrobnosti praznovanja, da bo to vključevalo tudi alkohol, pa je najavil še pred samim zadnjim koncertom turneje. Kljub temu, da je posegel po pivu, pa s popitimi alkoholnimi pijačami ni pretiraval. "Spil sem pet lagerjev, nato pa odšel spat. Nisem bil pri volji za kaj več. Uživam v treznosti," je sporočil sledilcem na družbenem omrežju.

Preberi še Liam Gallagher prvič postal dedek

'Oasis mi je rešil življenje'

Pevec je marca razkril, da se bo zaradi turneje, ki se je začela julija in je pomenila konec dolgoletnega spora z bratom Noelom, odpovedal alkoholu. Takrat je zapisal, da ga alkohol trenutno ne zanima' in da ga ima dovolj'.

Preberi še Oasis po 16 letih spet na odru: med koncertom so se poklonili Diogu Joti

Nekaj mesecev pozneje je sporočil, da se je poleg alkohola odrekel tudi cigaretam in drugim substancam, ob tem pa dodal, da so bili za to odločitev glavna motivacija člani skupine in oboževalci. "Oasis mi je rešil življenje," je novembra zapisal na družbenem omrežju. "Čas je, da si zbistrim misli. Vem, koliko to pomeni ljudem, zato je opustitev pitja, kajenja in drugih substanc žrtvovanje, ki ga je bilo treba sprejeti," je še dodal.

liam gallagher turneja pevec oasis
Naslednji članek

Fundacija Brigitte Bardot oboževalcem poročala o stanju slavne igralke

SORODNI ČLANKI

Kitarist skupine Oasis se zaradi zdravljenja raka prostate umika s turneje

Na dražbo kitara, poškodovana ob razpadu skupine Oasis

Po padcu na koncertu skupine Oasis umrl moški

Oboževalci skupine Oasis so zaradi prevar izgubili že dva milijona evrov

O svetovni turneji glasbene skupine Oasis napovedali film

Portret pevca Oasis bo na ogled v britanski narodni galeriji

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385