Liam Gallagher med turnejo ni uspel vzdržati abstinence od alkohola

Liam Gallagher se je pred meseci s skupino Oasis vrnil na odre, v času turneje pa se je namenil ohraniti abstinenco od alkohola. 53-letnemu pevcu to ni uspelo in je na koncu vendarle popil nekaj piv, je priznal, kot je povedal za revijo People, pa se s koncem turneje vrača k treznemu življenju.

Liam Gallagher se je odločil, da se bo med povratniško turnejo skupine Oasis vzdržal alkohola, a je na koncu popustil in spravo s sprtim bratom ter skupno vrnitev na odre praznoval z 'nekaj popitimi pivi'. Slavni rocker zdaj pravi, da je bil to le 'kratek izlet' in da se je vrnil k treznemu življenju, piše People. Britanska skupina je svojo veliko turnejo zaključila s koncertom v Sao Paulu 23. novembra.

Liam Gallagher je znova stopil na oder s skupino Oasis. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekaj dni kasneje, 27. novembra, je Liam na družbenih omrežjih izrazil svoje nezadovoljstvo, potem ko je eden od uporabnikov delil videoposnetek, na katerem pevec pije pivo, in ga pospremil s komentarjem: "Še teden dni turneje in bi končal v psihiatrični bolnišnici." Nek drug oboževalec je pevca ob tem povprašal, ali se je že streznil? Liam, znan po svoji odkriti komunikaciji z oboževalci, je odgovoril, da je "spil nekaj piv", vendar mu "ni bilo všeč". "Spet sem na pravi poti, osvobojen skušnjave," je dodal.

'Uživam, ko sem trezen'

Pevec je nato delil več podrobnosti praznovanja, da bo to vključevalo tudi alkohol, pa je najavil še pred samim zadnjim koncertom turneje. Kljub temu, da je posegel po pivu, pa s popitimi alkoholnimi pijačami ni pretiraval. "Spil sem pet lagerjev, nato pa odšel spat. Nisem bil pri volji za kaj več. Uživam v treznosti," je sporočil sledilcem na družbenem omrežju.

'Oasis mi je rešil življenje'

Pevec je marca razkril, da se bo zaradi turneje, ki se je začela julija in je pomenila konec dolgoletnega spora z bratom Noelom, odpovedal alkoholu. Takrat je zapisal, da ga alkohol trenutno ne zanima' in da ga ima dovolj'.