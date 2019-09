Liam Gallagher na ukaz mame na poroko povabil brata Noela

"Zagotovo bo prišel," je povedal pevec za časnik Sunday Mirror, za pričo pa izbral svojega starejšega brata Paula.

Gallagher je bil v preteklosti dvakrat poročen, in sicer s Patsy Kensit in Nicole Appleton, z glasbeno menedžerko Debbie pa je v razmerju zadnjih sedem let. "Pripravljen sem še enkrat stopiti pred oltar. Bolj sem napet kot ona. To bo velika prelomnica v najinih življenjih,"je povedal glasbenik, ki je svojo izbranko zaprosil na počitnicah v Italiji.