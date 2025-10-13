Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Liam Gallagher prvič postal dedek

London, 13. 10. 2025 17.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Liam Gallagher, pevec skupine Oasis, je prvič postal dedek. Njegova hči Molly Moorish-Gallagher je na družbenem omrežju sporočila, da se je razveselila sina, delila pa je tudi fotografije s prvorojencem Rudyjem in napisom Obožujemo te'. 53-letni roker je sicer 27-letnico spoznal šele leta 2018, saj je odraščala z mamo Liso Moorish.

Liam Gallagher je dedek. Hči 53-letnega pevca skupine Oasis je veselo novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kot je znano, pa je Liam Molly spoznal šele pred sedmimi leti. Zvezdnik ima poleg nje še tri otroke, in sicer enega sina iz zakona z igralko Patsy Kensit, drugega sina iz zakona s pevko Nicole Appleton ter hčerko iz zveze z novinarko Lizo Ghorbani.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

27-letnica je v objavi delila več fotografij, med katerimi so napis na kuhinjskih vratih, Molly, ki drži Rudyjevo ročico, ter Rudy z očetom, sicer nogometašem Nathanielom Phillipsom, ki igra za klub West Bromwich Albion. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci in zvezdniški prijatelji, med katerimi je bila tudi manekenka Daisy Lowe, ki je zapisala: "Velike čestitke, draga."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moorish-Gallagher je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila maja, ko je na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri pozira s Phillipsom, viden pa je že njen nosečniški trebušček.

Gallagher hčer spoznal leta 2018

Pevec je leta 2017, preden je spoznal Molly, priznal, da hčerke še nikoli ni srečal, saj se ne razume z njeno mamo. Leto pozneje je na družbenem omrežju delil njuno skupno fotografijo, na kateri z njima pozirata tudi njegova sinova Lennon in Gene. Ali je Gallagher že spoznal vnuka, ni znano.

liam gallagher dedek hči vnuk oasis pevec
Naslednji članek

Konec obdobja: po 44 letih se iz Evrope poslavlja MTV

SORODNI ČLANKI

Skupina Oasis ponovno združena, napovedali turnejo po Veliki Britaniji in Irski

Finančni polom Liama Gallagherja, pevca skupine Oasis

Liam Gallagher na ukaz mame na poroko povabil brata Noela

46-letni frontman skupine Oasis se bo tretjič poročil

Nekdanji frontman skupine Oasis trpi za artritisom

Po 19 letih končno spoznal svojo hčerko

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286