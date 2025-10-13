Liam Gallagher prvič postal dedek

Liam Gallagher, pevec skupine Oasis, je prvič postal dedek. Njegova hči Molly Moorish-Gallagher je na družbenem omrežju sporočila, da se je razveselila sina, delila pa je tudi fotografije s prvorojencem Rudyjem in napisom Obožujemo te'. 53-letni roker je sicer 27-letnico spoznal šele leta 2018, saj je odraščala z mamo Liso Moorish.

Liam Gallagher je dedek. Hči 53-letnega pevca skupine Oasis je veselo novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kot je znano, pa je Liam Molly spoznal šele pred sedmimi leti. Zvezdnik ima poleg nje še tri otroke, in sicer enega sina iz zakona z igralko Patsy Kensit, drugega sina iz zakona s pevko Nicole Appleton ter hčerko iz zveze z novinarko Lizo Ghorbani.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

27-letnica je v objavi delila več fotografij, med katerimi so napis na kuhinjskih vratih, Molly, ki drži Rudyjevo ročico, ter Rudy z očetom, sicer nogometašem Nathanielom Phillipsom, ki igra za klub West Bromwich Albion. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci in zvezdniški prijatelji, med katerimi je bila tudi manekenka Daisy Lowe, ki je zapisala: "Velike čestitke, draga."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Moorish-Gallagher je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila maja, ko je na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri pozira s Phillipsom, viden pa je že njen nosečniški trebušček.

Gallagher hčer spoznal leta 2018