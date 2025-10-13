Liam Gallagher prvič postal dedek

Liam Gallagher je dedek. Hči 53-letnega pevca skupine Oasis je veselo novico sporočila v objavi na družbenem omrežju, kot je znano, pa je Liam Molly spoznal šele pred sedmimi leti. Zvezdnik ima poleg nje še tri otroke, in sicer enega sina iz zakona z igralko Patsy Kensit, drugega sina iz zakona s pevko Nicole Appleton ter hčerko iz zveze z novinarko Lizo Ghorbani.
27-letnica je v objavi delila več fotografij, med katerimi so napis na kuhinjskih vratih, Molly, ki drži Rudyjevo ročico, ter Rudy z očetom, sicer nogometašem Nathanielom Phillipsom, ki igra za klub West Bromwich Albion. Kmalu po objavi so se med komentarji oglasili številni sledilci in zvezdniški prijatelji, med katerimi je bila tudi manekenka Daisy Lowe, ki je zapisala: "Velike čestitke, draga."
Moorish-Gallagher je novico, da je v veselem pričakovanju, razkrila maja, ko je na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri pozira s Phillipsom, viden pa je že njen nosečniški trebušček.
Gallagher hčer spoznal leta 2018
Pevec je leta 2017, preden je spoznal Molly, priznal, da hčerke še nikoli ni srečal, saj se ne razume z njeno mamo. Leto pozneje je na družbenem omrežju delil njuno skupno fotografijo, na kateri z njima pozirata tudi njegova sinova Lennon in Gene. Ali je Gallagher že spoznal vnuka, ni znano.
