Liam Hemsworth delil fotografijo s počitnic z dekletom Gabriello Brooks

Nedavno so sta se zaljubljenca sicer skupaj pojavil na londonski premieri filma Furiosa: del sage Pobesneli Max , kjer sta s svojo udeležbo izkazala podporo Liamovemu bratu Chrisu Hemsworthu . 34-letnik in 28-letnica sta bila dobre volje, veselo sta se nastavljala fotografom in se zaljubljeno gledala med seboj.

Zvezdnika sta skupaj že vse od leta 2019, ko so ju fotografi ujeli skupaj v Avstraliji. Čeprav so viri že prej zagotavljali, da sta zaljubljena, sta svojo zvezo javno potrdila šele junija 2021, ko sta se skupaj pojavila na dobrodelni prireditvi. Pozneje je Brooksova potrdila, da se je preselila k Liamu v Los Angeles, leta 2022 pa se je namigovalo celo, da sta se razšla. Pred njunim trenutnim razmerjem je bil igralec poročen z Miley Cyrus, manekenko pa so povezovali z Mattyjem Healyjem iz skupine The 1975.