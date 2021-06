Liam Hemsworth delil prvo fotografijo z izbranko Gabriello

Liam Hemsworth in Gabriella Brooks sta se v javnosti prvič pojavila kot par. 31-letni avstralski igralec in 25-letna avstralska manekenka sta se pred dnevi udeležila dobrodelnega dogodka Golden Dinner, na katerem so zbirali sredstva za otroško bolnišnico v Sydneyju.

Nekaj dni po dogodku pa se je Liam zdaj oglasil na Instagramu, kjer je delil utrinke z gala večerje. Objavil je dve fotografiji, na katerih se je ob njem prvič pojavila tudi njegova srčna izbranka Gabriella.

Na prvi fotografiji zaljubljenca objeta pozirata z ramo ob rami, pridružila pa sta se jima tudi Liamov starejši brat Chris Hemsworth in žena Elza Pataky ter nekaj njunih prijateljev. V objavo je dodal še selfie, ki ga je posnel za mizo ob hrani, pred objektivom pa so se mu pridružili še Gabriella, Chris in Elsa. Fotografiji je pospremil z besedami, da je bila fantastična noč za zbiranje nujno potrebnih sredstev in ozaveščanje o eni najpomembnejših težav, kot je duševno zdravje otrok. Ob tem pa se je zahvalil vsem, ki so in še bodo po svojih močeh z zbranimi sredstvi pomagali otroški bolnišnici.