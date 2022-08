Liam Hemsworth in Gabriella Brooks končala triletno razmerje

32-letni igralec in 26-letna manekenka sta se začela sestajati konec leta 2019. Januarja 2020 so ju paparaci ujeli med poljubljanjem na avstralski plaži Byron Bay, v medijih pa so pojavile tudi fotografije, na katerih se je par družil z igralčevimi starši. Elsa Pataky, žena Liamovega brata Chrisa Hemswortha, je lani decembra na Instagramu objavila družinsko fotografijo s smučarskih počitnic, na kateri sta bila tudi zvezdnika, sicer pa Liam in Gabriella o svojem razmerju javno nista govorila.