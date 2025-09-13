Liam Hemsworth in Gabriella Brooks sta zaročena. Zvezdnika sta veselo novico sporočila z objavo galerije fotografij, kjer na eni od njih manekenka v igralčevem objemu ponosno razkazuje svoj zaročni prstan. Govorice o zaroki sta prvič sprožila prejšnji mesec, potem ko so Brooksovo ujeli med sprehodom na Ibizi, ko je bilo na njenem prstancu že opaziti svetleči prstan.
Bodoča mladoporočenca so mediji prvič začeli povezovati decembra 2019, potem ko so ju opazili na kosilu z igralčevimi starši v Avstraliji. Nekaj mesecev pred tem je Hemsworthova bivša žena Miley Cyrus vložila zahtevo za ločitev od igralca. Bivša zakonca sta se poročila leto prej.
Preden je začela romanco s Hemsworthom, je bila manekenka v štiriletni zvezi s pevcem skupine The 1975, Mattyjem Healyjem, ki je zdaj zaročen z manekenko Gabbriette Bechtel, hodil pa je tudi s pevko Taylor Swift.
