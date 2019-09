Liam Hemsworth naj bi za razhod izvedel na internetu

Tuji mediji poročajo, da je bil Liam v popolni nevednosti, ko je Miley javno spregovorila o razhodu. Liam naj bi se takrat še vedno boril za njun zakon, kljub težavam, ki so se vrstile že mesece pred tem. Igralec naj bi njeno izjavo prebral na internetu tako kot vsi ostali in naj bi šele takrat izvedel, da gre zares. Poročalai pa smo, da se je tudi Miley borila za njuno razmerje in naj bi zdaj zanikala, da Liam o tem ni vedel ničesar.

Glasbenica Miley Cyrus je na začetku avgusta potrdila, da sta se z igralcem Liamom Hemsworthom razšla, vendar naj on ne bi vedel, da bo o razhodu javno spregovorila. Vsaj ne tako hitro, ker naj bi on takrat še vedno upal, da bosta zakon rešila.

Od razhoda dalje se je o igralcu in glasbenici veliko govorilo. Nekaj oboževalcev je celo mnenja, da je Miley odtujenega moža omenila v novih pesmih Slide away in Don't call me angel, ki jo je izdala skupaj z Ariano Grande in Lano Del Rey.

26-letno pevko so poleti paparaci ujeli med poljubljanjem s Kaitlynn Carter, s katero zdaj preživlja vedno več časa. Ne glede na vse pa se zdi, da se je Liam z razhodom sprijaznil, saj je konec avgusta vložil papirje za ločitev.