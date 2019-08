Liam Hemsworth vložil zahtevek za ločitev

Nedavno je v javnosti odjeknila vest, da sta se po manj kot letu dni zakona razšla igralec Liam Hemsworth in glasbenica Miley Cyrus . Ker sta se že v preteklosti, ko sta bila par, večkrat razšla, so mnogi menili, da se bosta tudi tokrat v kratkem pobotala. Kot kaže, pa je spor med njima večji, kot so mislili, saj je Liam zdaj tudi uradno vložil zahtevek za razveljavitev njune zakonske zveze, kot osrednji razlog pa je navedel ''nepremostljive razlike.''

Liam Hemsworth se v teh dneh drži zase in čas preživlja predvsem z družino in prijatelji v Avstraliji

Liam se v teh dneh drži zase in po poročanju tujih medijev preživlja čas z družino v Avstraliji, medtem, ko je Miley pogosto v družbi Kaitlynn Carter, ki se je pred kratkim razšla z Brodyjem Jennerjem, sinom nekdanjega soproga resničnostne zvezdnice Kris Jenner, Brucea Jennerja (danes znanega kot Caitlyn Jenner). Ker je Miley znana po svoji ekstravaganci in šokantnih potezah, so številni mediji že namignili, da bi utegnilo biti med njo in Kaitlynn več kot zgolj prijateljstvo.