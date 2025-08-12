Liam Hemsworth voščil bratu: Upam, da bom imel take mišice kot ti, ko odrastem

Chris Hemsworth je dopolnil 42. rojstni dan, nanj pa se je spomnil tudi brat Liam. "Vse najboljše za rojstni dan, brat Chris! Hvala, ker si vedno tako čudovita legenda. Nikoli se ne spremeni. Upam, da bom imel takšne trebušne mišice kot ti, ko bom odrasel. Rad te imam," je zapisal v čestitki, objavljeni na Instagramu.