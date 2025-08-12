Svetli način
Tuja scena

Liam Hemsworth voščil bratu: Upam, da bom imel take mišice kot ti, ko odrastem

Ibiza, 12. 08. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 51 minutami

Chris Hemsworth je praznoval svoj 42. rojstni dan v družbi slavnih prijateljev, kot sta Matt Damon in Rita Ora. Na zabavi ni manjkal niti njegov zvezdniški brat Liam, ki je igralcu javno voščil s prav posebno čestitko.

Chris Hemsworth je dopolnil 42. rojstni dan, nanj pa se je spomnil tudi brat Liam. "Vse najboljše za rojstni dan, brat Chris! Hvala, ker si vedno tako čudovita legenda. Nikoli se ne spremeni. Upam, da bom imel takšne trebušne mišice kot ti, ko bom odrasel. Rad te imam," je zapisal v čestitki, objavljeni na Instagramu.

Na praznovanju na Ibizi so se zvezdniku poleg mlajšega brata pridružili številni slavni prijatelji, kot so Matt Damon, Rita Ora in njen mož Taika Waititi. Kljub umirjenemu življenju, ki ga slavljenec s svojo družino preživlja v Avstraliji, se očitno še vedno zna pozabavati v hollywoodskem stilu.

Liam Hemsworth chris Hemsworth rojstni dan
