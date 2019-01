25-letnik in 48-letnica na skrivnem zmenku?

Očitno se med 25-letnim nekdanjim pevcem Liamom Payneom in skoraj dvakrat starejšo, 48-letno lepotico Naomi Campbell, nekaj dogaja. Zvezdnika sta se nedavno dobila po koncertu afrobeat pevcaDavidoja, v londonski O2 Areni.

Opazili so ju skupaj v VIP prostoru koncerta, čeprav naj se ne bi izpostavljala. "Liam in Naomi sta želela ostati neopažena. Vstopila in izstopila sta pri zadnjih vratih, nato pa so ju hitro pospremili do VIP območja na tretjem nadstropju. Po koncertu sta skupaj odšla in se odpeljala v zatemnjenem range roverju, Liam pa je imel roko okoli njenega pasu," so viri poročali za britanski časnik Daily Star.

Neobičajni par je prvič zbudil pozornost, ko si je pred tedni izmenjal nekaj vročih sporočil na Instagramu. Naomi je o njem zapisala, da je "čudovita duša", on pa ji je takoj odvrnil, da "moraš biti to sam, da to prepoznaš".

Liam se je sicer lansko poletje po dveh letih zveze razšel z mamo njegovega 22-mesečnega sina Beara, pevko Cheryl, Naomi pa je v preteklosti hodila že s celo vrsto zvezdniških imen od Quincyja Jonesa, monaškega princa Alberta, Mikea Tysona, pevca Usherja in raperjaSkepte.