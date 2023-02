Liam Neeson o Conorju McGregorju: Je slab zgled za Irsko

Igralec Liam Neeson se je v nedavnem intervjuju za revijo Men's Health osredotočil tudi na kritiko irskega borca mešanih borilnih veščin Conorja McGregorja, ki po mnenju 70-letnega zvezdnika daje slab zgled svetu o njegovi domovini, 34-letnika pa je celo imenoval 'mali škrat'.

Irski igralec Liam Neeson je med intervjujem za revijo Men's Health delil svoj pogled na tekmovanja mešanih borilnih veščin, kjer je posebej kritiziral McGregorja. Dejal je, da tega športa ne mara, ob tem pa poudaril, da je eden najbolj vidnih športnikov, Conor McGregor, predstavlja slab zgled za Irsko, iz katere oba prihajata.

icon-expand Liam Neeson in Conor McGregor FOTO: Profimeda

"Ne prenesem UFC-ja. Vse skupaj se mi zdi kot en barski pretep. Vem, da bodo udeleženci rekli, da se motim, saj mesece trenirajo. Zakaj preprosto ne zagrabijo steklenice in nasprotnika z njo treščijo po glavi? To je naslednja faza tega športa," je izrazil svoje mnenje Neeson, nato pa dodal: "Sovražim ta šport, ta mali škrat Conor McGregor pa je slab zgled za Irsko. Vem, da je fit in za to ga občudujem. A vsega skupaj ne prenesem."

Igralec se je zaradi podobnih žaljivih komentarjev v intervjujih moral spopasti s kritikami javnosti. Leta 2019 je pripovedoval zgodbo, v kateri je priznal, da je nekoč taval po ulicah in iskal 'črno barabo', ki bi ga ubil, po tem, ko je izvedel, da je temnopolti moški posilil bližnjega prijatelja. Ob spominu na incident je za Independent dejal: "S palico sem se taval po ulicah in upal, da bo kdo pristopil, česar se sramujem. To sem počel kakšen teden in upal, da bo kakšna 'črna baraba' stopila iz lokala in me napadla, jaz pa bi ga lahko ubil."