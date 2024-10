Liam Neeson o Pameli Anderson: Noro sem zaljubljen vanjo

Tudi Pamela je o svojem soigralcu povedala le pohvalne stvari. "Iz tebe izvabi najbolje in to stori s spoštovanjem, prijaznostjo in globokimi izkušnjami," je dejala in dodala:"V čast mi je bilo delati z njim." Zvezdnica je prav tako priznala, da je Neeson med snemanjem zanjo skrbel in da je bil zelo pozoren."Zavil me je v plašč, ko me je zeblo," se je spominjala.