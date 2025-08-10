Liam Neeson je prodal newyorško stanovanje

Liam Neeson je po petih mesecih, odkar je objavil oglas, prodal svoje luksuzno stanovanje v New Yorku. Kot poroča New York Post, je igralec stanovanje delil z ženo Natasho Richardson, ki je leta 2009 izgubila bitko z rakom, tam pa sta odrasla tudi njuna sinova. Zvezdnik, ki je v mestu živel 22 let, je leta 2016 v eni od pogovornih oddaj dejal, da se ni nikoli počutil kot Newyorčan.
Morda je prav to eden od razlogov, da je 73-letnik prodal udobno stanovanje v samem osrčju Lincoln Squarea z velikimi panoramskimi okni in čudovitim razgledom na mesto. Nepremičnina se ponaša z veliko kuhinjo, katere del je tudi otok iz marmorja in dnevno sobo, katere razgled se razprostira na Centralni park.
- FOTO: Profimedia
Zvezdnik je moral v času, ko je stanovanje ponudil na prodaj, dvakrat znižati ceno. Prvič se je za prodajo odločil že leta 2014, ko je zanj želel 11 milijonov evrov, a mu kupca ni uspelo najti. Marca se je ponovno odločil, da stanovanje potrebuje novega lastnika, zato je ceno znižal na 9,3 milijona evrov. Na koncu ga je prodal za pol milijona manj. Ko je leta 1999 stanovanje kupil, je zanj odštel 3,4 milijona evrov.
