Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tuja scena

Liam Neeson je prodal newyorško stanovanje

New York, 10. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Igralec Liam Neeson, ki je znan po franšizi Ugrabljena, v zadnjem času polni novice medijev zaradi domnevne romance s Pamelo Anderson, s katero sta skupaj zaigrala v nadaljevanju filma Gola pištola. Zvezdnik pa se v zadnjih mesecih ni ukvarjal le s kariero in ljubezenskim življenjem, marca je dal na prodaj luksuzno stanovanje v New Yorku, za katerega je sedaj iztržil 8,8 milijona evrov.

Liam Neeson je po petih mesecih, odkar je objavil oglas, prodal svoje luksuzno stanovanje v New Yorku. Kot poroča New York Post, je igralec stanovanje delil z ženo Natasho Richardson, ki je leta 2009 izgubila bitko z rakom, tam pa sta odrasla tudi njuna sinova. Zvezdnik, ki je v mestu živel 22 let, je leta 2016 v eni od pogovornih oddaj dejal, da se ni nikoli počutil kot Newyorčan.

Igralec Liam Neeson je prodal luksuzno stanovanje v New Yorku.
Igralec Liam Neeson je prodal luksuzno stanovanje v New Yorku. FOTO: Profimedia

Morda je prav to eden od razlogov, da je 73-letnik prodal udobno stanovanje v samem osrčju Lincoln Squarea z velikimi panoramskimi okni in čudovitim razgledom na mesto. Nepremičnina se ponaša z veliko kuhinjo, katere del je tudi otok iz marmorja in dnevno sobo, katere razgled se razprostira na Centralni park.

Zvezdnik je moral v času, ko je stanovanje ponudil na prodaj, dvakrat znižati ceno. Prvič se je za prodajo odločil že leta 2014, ko je zanj želel 11 milijonov evrov, a mu kupca ni uspelo najti. Marca se je ponovno odločil, da stanovanje potrebuje novega lastnika, zato je ceno znižal na 9,3 milijona evrov. Na koncu ga je prodal za pol milijona manj. Ko je leta 1999 stanovanje kupil, je zanj odštel 3,4 milijona evrov.

liam neeson stanovanje prodaja new york igralec nepremičnina
Naslednji članek

Ob 75. rojstnem dnevu princese Anne palača predstavila njen novi portret

SORODNI ČLANKI

Se je med Liamom Neesonom in Pamelo Anderson vnela romanca?

Pamela Anderson po priznanju 'zaljubljenega' Liama Neesona: Je pravi kavalir

Liam Neeson o Pameli Anderson: Noro sem zaljubljen vanjo

Liam Neeson zmrzoval v filmu Ledena cesta

V novi Goli pištoli Pamela Anderson ob Liamu Neesonu

Prihodnje leto prihaja film Gola pištola z Liamom Neesonom

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065