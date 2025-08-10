Liam Neeson je prodal newyorško stanovanje

Igralec Liam Neeson, ki je znan po franšizi Ugrabljena, v zadnjem času polni novice medijev zaradi domnevne romance s Pamelo Anderson, s katero sta skupaj zaigrala v nadaljevanju filma Gola pištola. Zvezdnik pa se v zadnjih mesecih ni ukvarjal le s kariero in ljubezenskim življenjem, marca je dal na prodaj luksuzno stanovanje v New Yorku, za katerega je sedaj iztržil 8,8 milijona evrov.

Liam Neeson je po petih mesecih, odkar je objavil oglas, prodal svoje luksuzno stanovanje v New Yorku. Kot poroča New York Post, je igralec stanovanje delil z ženo Natasho Richardson, ki je leta 2009 izgubila bitko z rakom, tam pa sta odrasla tudi njuna sinova. Zvezdnik, ki je v mestu živel 22 let, je leta 2016 v eni od pogovornih oddaj dejal, da se ni nikoli počutil kot Newyorčan.

Igralec Liam Neeson je prodal luksuzno stanovanje v New Yorku. FOTO: Profimedia icon-expand

Morda je prav to eden od razlogov, da je 73-letnik prodal udobno stanovanje v samem osrčju Lincoln Squarea z velikimi panoramskimi okni in čudovitim razgledom na mesto. Nepremičnina se ponaša z veliko kuhinjo, katere del je tudi otok iz marmorja in dnevno sobo, katere razgled se razprostira na Centralni park.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Liam Neeson je newyorško stanovanje prodal za 8,8 milijonov evrov. icon-picture-layer-2 1 / 7