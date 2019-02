Liam Neeson se brani: Nisem rasist

Liam Neeson je za časopisThe Independentpriznal, da je pred leti po ulicah en teden hodil z orožjem, ob tem pa je čutil željo, da bi nad nekom znesel svojo jezo, saj je njegovo prijateljico posilil temnopolti moški.

Hollywoodski zvezdnik se sicer dejanja sramuje, je pa njegovo priznanje povzročilo mnoge besne odzive. Igralca so zaradi te izjave celo obtožili, da je rasist. V oddaji Good Morning America pa je zdaj spregovoril tudi o tem.

''Nisem rasist. Pred skoraj 40 leti so posilili mojo drago prijateljico. V tistem času sem bil odsoten, saj sem odpotoval. Ko sem se vrnil, mi je povedala za to. Celotno situacijo je zelo pogumno obvladovala, to moram priznati ... Vprašal sem jo, če je poznala osebo ... Priznala mi je, da je šlo za temnopoltega moškega,''je v oddaji povedal Liam, ki je ob njeni izpovedi čutil potrebo po maščevanju.

''Vzgojen sem bil na severu Irske, odraščal pa sem med severnoirskim konfliktom (1968-1998). Na severu Irske je bila vojna. Nek Katoličan je bil ubit, naslednji dan je bil ubit protestant. Bombardirali so katoliški pub, naslednji dan so bombardirali protestantski pub. Odraščal sem s tem, ampak nikoli nisem bil del tega,'' priznava.

66-letni igralec, ki je najbolj znan po vlogi Oskarja Schindlerja v filmu Schindlerjev seznam, za katero je bil nominiran za oskarja za najboljšo moško vlogo, je še dodal, da bi se tako odzval tudi, če bi bil napadalec Irec, Škot, Britanec ali Litovec. ''Želel sem samo braniti čast svoje drage prijateljice … Na srečo ni bilo nikoli nasilja, nikoli, hvala Bogu.''