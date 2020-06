Liam Neeson žaluje za mamo, umrla je dan pred njegovim rojstnim dnem

Novico o njeni smrti so sporočili v sklopu maše v cerkvi Vseh svetih v kraju Ballymena, ki je imela neposreden video prenos prek družbenega omrežja Facebook. ''Molimo za vernike, ki so odšli. Molimo za vse, ki so pred kratkim umrli. Kitty Neeson, počivaj v miru,'' je v videu sporočil župnijski duhovnikPaddy Delargy. Maša se je zaradi nevarnosti okužbe s covid-19 prenašala preko spleta.