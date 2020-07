Liam Payne objavil video s Harryjem Stylesom in presenetil oboževalce

Tik pred deseto obletnico nastanka popularne skupine so se znova pojavila namigovanja, da bi se fantje iz zasedbe One Direction morda lahko spet združili. Govorice sta zanetila nekdanja člana skupine, Liam Payne in Harry Styles s posnetkom na omrežju TikTok. Kasneje se je izkazalo, da si je Liam oboževalce dobro privoščil.

23. julija 2010 je Simon Cowellna odru šova X Factor razglasil člane nove skupine z imenom One Direction. Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan in Zayn Malik so v letih skupnega ustvarjanja nanizali številne uspešnice in glasbene nagrade. Zelo hitro so postali ena od najuspešnejših fantovskih skupin. Po nekaj letih se je uspešna zgodba zaključila, najprej z odhodom nepogrešljivega člana Zayna Malika in nato še z osemnajstmesečnim premorom, ki ga je skupina najavila januarja 2016. Leto in pol predvidenega odmora se je sprevrglo v dolgo čakanje oboževalcev na vnovično združitev, ki se je občasno zdela nemogoča in bolj oddaljena kot kadarkoli.

icon-expand 'Pogovor' na omrežju TikTok med Liamom in Harryjem je zanetil nove govorice o potencialni združitvi skupine. FOTO: Profimedia

Nekdanji člani skupine so v medijih na vprašanja o ponovni združitvi pogosto govorili, vsak odgovor v pozitivno smer pa je oboževalcem ponudil kanček upanja. To sta tokrat storila tudi Liam Payne in Harry Styles, ki sta zanetila govorice s posnetkom, ki ga je Liam objavil na omrežju TikTok. Na posnetku je namreč mogoče videti oba med pogovorom prek aplikacije FaceTime.

V posnetku Liam pokliče osebo, ki je pod kontakti shranjena zgolj pod črko'H', nato se oglasi Harry, Liam pa prične pogovor, v katerem sodeluje sam. Harryjev del pogovora poteka v tišini, zgolj z obrazno mimiko, zato so se pojavila ugibanja ali je morda njegov del posnet vnaprej. Liam omeni njegov prijeten nasmešek in nato ugotovi, da pogovor postaja vse bolj čudaški, saj mu nekdanji kolega iz skupine ne odgovori. Vseeno je posnetek dovolj, da so oboževalci znova pričeli upati na združitev, saj je virtualni pogovor dokaz več, da so nekdanji člani skupine ves čas v stiku.