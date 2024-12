Liam Payne je za dekletove sprotne stroške odštel več kot 33 tisočakov mesečno

Pokojni pevec Liam Payne , ki je tragično umrl po padcu z balkona hotela v Buenos Airesu, je bil pred smrtjo v zvezi s 25-letno ameriško vplivnico Kate Cassidy . Kot so nedavno za Page Six razkrili njeni prijatelji, pa je zvezdnik za svoje dekle skrbel tudi finančno, mesečno je za njene sprotne stroške namenil približno 33.100 evrov, od tega naj bi Cassidy 9500 evrov porabila za življenjske stroške, več kot 23 tisočakov pa za oblačila in ostale luksuzne dobrine.

Kot so povedali njeni prijatelji, je imela Kate tudi Liamovo bančno kartico, pogosto pa se je odpravila po nakupih s Paynovo dolgoletno stilistko in prijateljico Adele Cany , za njene stroške pa je prav tako plačeval 31-letni pevec.

25-letnico so pred dnevi opazili, ko je zapuščala stanovanje v Londonu, kjer je živela vse od oktobra, ko je umrl pevec. Vplivnica je med zlaganjem prtljage v avtomobil delovala skrušeno, ob vrnitvi v Združene države pa jo je spremljala prijateljica."Kate ima svoj denar in ima kje za biti. Nima toliko denarja, kot ga je imel Liam, ni pa obubožana. Služi s partnerstvi na družbenih omrežjih in ne bo zmogla takšnega načina življenja kot z njim, a bo z njo vse v redu," je za Page Six povedal vir blizu Cassidy.

Čeprav zvezdnikova oporoka javnosti še ni znana, pa njeni prijatelji vztrajajo, da Kate ne bo zahtevala niti centa. "Ne bo zahtevala niti centa njegove zapuščine, saj nista bila poročena, on pa ima sina. Ni njeno, da bi lahko to zahtevala. Seveda je njegova smrt zanjo finančno zahtevna, a njena žalost nima nič opraviti z njegovim premoženjem. Žalostna je, ker je izgubila Liama in ne njegov denar. Morala se bo preseliti in se ponovno postaviti na noge, medtem ko bo žalovala, pa bo morala poiskati novo bivališče," je za Page Six še povedal vir.