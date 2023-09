Liam Payne med počitnicami prepeljan v bolnišnico

Nekdanjega člana fantovske zasedbe One Direction Liama Payna so zaradi bolečin v ledvicah hitro prepeljali v bolnišnico. 30-letni pevec je zbolel na potovanju po Italiji, kjer s svojo izbranko Kate Cassidy počitnikuje ob jezeru Como, poroča The Sun. Proslavljala sta obletnico zveze, ko je pevec na posestvu ob jezeru zbolel. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v bolnišnico in ga namestili na oddelek, kjer bo ostal nekaj dni na opazovanju.

"Liamovo stanje je slabo, a je na najboljšem mestu in zdravniki bodo odkrili vzrok težave. Seveda je razburjen, ker je bilo potovanje do jezera Como uničeno, a vsaj Kate je bila tam, da mu pomaga," je po zdravstvenih težavah, s katerimi se spopada pevec Liam Payne, povedal vir blizu zvezdnika. icon-expand Liama Paynea in Kate Cassidy so fotografi pred dnevi ujeli ob jezeru Como. FOTO: Profimedia Zaradi težav z ledvicami je 30-letnik prejšnji mesec sporočil, da odpoveduje svojo prvo samostojno turnejo po Južni Ameriki. Pozneje je razkril, da gre za hudo vnetje ledvic, zaradi katerega je avgusta pristal v bolnišnici. "S težkim srcem vam moram povedati, da nimamo druge izbire, kot da preložimo mojo prihajajočo turnejo po Južni Ameriki. V preteklem tednu sem bil v bolnišnici zaradi resne okužbe ledvic, česar ne bi privoščil nikomur, zdravniki pa so odločili, da moram zdaj počivati in okrevati," je takrat dejal Payne. PREBERI ŠE Nekdanji član skupine One Direction zaradi vnetja ledvic odpovedal turnejo 29-letnik, ki je pred kratkim razkril, da je prenehal s pitjem alkohola, saj so posledice alkoholiziranosti začele načenjati tako njegovo fizično kot tudi psihično zdravstveno stanje, je še priznal, da ima kar precej težav z zdravjem, a mu okrevanje v domači oskrbi, kjer je obkrožen z najboljšimi ljudmi, pomaga pri zdravljenju.