'Liam Payne naju je poklical za spolne usluge, a ni mogel plačati'

Četudi se zdi, da so okoliščine okoli smrti Liama Payna pred skoraj dvema letoma že povsem razjasnjene, vsake toliko v medije pridejo nove informacije o tem, kaj se je dogajala na tisti usodni dan 16. oktobra 2024. Za tuje medije sta zdaj spregovorili dve spolni delavki, ki sta bili med zadnjimi, s katerima je imel pevec stik preden je nesrečno padel čez balkon.

Liam Payne se je pred smrtjo dobil z dvema spolnima delavkama. FOTO: AP

Aldana Serrano in Lucila Goitea sta preiskovalcem opisali kaos, ki je vladal v zvezdnikovi sobi v hotelu CasaSur Palermo, ko sta ga pred nesrečo obiskali. "Pred smrtjo naju je poklical in naju povabil na spolni odnos. Skupaj smo bili dve uri, a plačati ni mogel, saj ni imel gotovine, kar ga je močno razburilo," sta za britnaski The Sun povedali dekleti. Za njune spolne usluge bi jima namreč moral dati okoli 5000 ameriških dolarjev (4338 evrov), gotovine ni imel, neuspešen poskus bančnega nakazila pa mu je nato povzročil hud stres.

Ker ni bil v treznem stanju, je začel razbijati po hotelski sobi. "Za plačilo nama je želel dati uro znamke Rolex, a nisva sprejeli. Nato je uro, vredno okoli 30.000 dolarjev, uničil in dejal, da si lahko privošči deset takšnih ter da ga denar ne osrečuje," sta razkrili dekleti. Nekdanji član skupine One direction je nato močno poškodoval tudi televizor v sobi. "Nastal je popoln kaos, ko je začel udarjati po vsem, kar mu je prišlo pod roke," sta zaupali in dodali, da se jima je kasneje za vse skupaj poskušal opravičiti. Kot sta še dejali, je znal govoriti le angleško, onedve pa le špansko, zato so imeli velike težave v komunikaciji.

Britanski zvezdnik je bil pred smrtjo sicer v zvezi s Kate Cassidy. FOTO: AP

Njuno pričanje potrjuje, da sta se ženski kasneje še enkrat vrnili v preddverje hotela, da bi od uslužbencev zahtevali poplačilo, medtem ko se je Liam nemirno sprehajal po hodnikih. Natančna časovnica, ki so jo na podlagi vseh ugotovitev sestavili preizskovalci, kaže na to, da sta Aldana in Lucila odšli iz hotela malo po tem, ko je pevec naredil večjo materialno škodo. Zvezdnik naj bi bil izjemno razburjen, kar so opazili tudi drugi hotelski gostje in uslužbenci. Klic na pomoč hotelskega managerja, ki je poročal o agresivnem gostu pod vplivom drog, se je namreč zgodil le nekaj minut pred samo tragedijo.

Policijska poročila iz Buenos Airesa sicer navajajo odgovornost dveh oseb, zaposlenih v gostinstvu in hotelirstvu. Ezequiel Pereyra in Braian Paiz sta se znašla pod drobnogledom, ker naj bi pevcu zagotovila droge, ki so močno vplivale na njegovo razsodnost tisti dan, a so obtožbe proti njima že umaknili. Toksikološki testi so pokazali prisotnost snovi klonopin, ki je izredno nevarna v kombinaciji z alkoholom, saj povzroča dezorientacijo in upočasnjuje reakcijski čas. Ta informacija je ključna za razumevanje, zakaj pevec ob padcu z balkona ni pokazal nobenih refleksov za ublažitev udarca, kar kaže na to, da je bil ob padcu v stanju nezavesti ali globoke zmedenosti.