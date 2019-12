Liam Payne o alkoholu: Moja družina je bila zelo zaskrbljena

Liam Payne, ki je s skupino One Direction dosegel slavo, zdaj pa samozavestno dela solo kariero, je zelo iskren, ko pogovor nanese na njegovo življenje, še posebno na njegovo preteklost.

V intervjuju, ki ga je dal za BBC, je tako priznal, da se je njegovo pijančevanje začelo z viskijem: "Ko sem bil mlajši, sem šel naravnost na viski. Svoj strup sem našel zelo hitro in pri njem vztrajal, dokler se nisem naveličal," je iskreno dejal. "Za menoj je nekaj temačnih let, ko sem šel skozi različne težave, povezane z duševnim zdravjem. Nisem vedel, kje bom končal."

Njegovo pitje je iz nadzora ušlo, ko je bil na turneji z One Direction. Hotelski mini bar je postal tolažba, ko je popustil adrenalin, ko je igral za 80.000 kričečih oboževalcev. Toda zasedba se je razšla, njegova slaba navada pa je ostala. Zaradi vsega dogajanja v življenju, je alkohol postal obliž: "Preveč sem se navadil na ta življenjski ritem; uživanje alkohola in različnih stvari, ki so prikrili moja čustva ... zlom srca, živci in podobne stvari. Nekaj časa je bilo zelo hudo. Moja družina je bila zelo zaskrbljena."

Kljub temu pa mu je uspelo obrniti ploščo, razlog za ureditev življenja je tičal v rojstvu sina Beara, ki se je rodil marca 2017, ko je bil v razmerju s pevko Cheryl Cole.