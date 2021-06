Liam Payne o časih v One Direction: Odvzeta nam je bila svoboda

Liam Payne je v pogovorni oddaji podkasta Diary of a CEO spregovoril o svoji bitki z odvisnostjo od alkohola. "Skrbelo me je, kako nizka bo moja najnižja točka. Kje je zame dno? In nihče ga ni videl. Zelo dobro sem ga skrival," je odkrito priznal nekdanji član skupine One Direction.

Voditelju Stephenu Bartlettu je pevec priznal, da so bile njegove težave z alkoholom zelo resne: "Bilo je resnično, resnično, resnično hudo. Bil je problem. Dokler nisem videl samega sebe in si rekel: 'Dobro, moram se pozdraviti,'" je povedal Liam in dodal, da je 'zadel dno' v času, ko je bil član priljubljene skupine."V določenem trenutku sem pomislil: 'Dobro, priredil bom zabavo za enega,' in to se je nadaljevalo iz leta v leto. In potem pogledaš nazaj in vidiš, koliko let že piješ, in si rečeš: 'Jezus Kristus, to je veliko časa,' tudi za nekoga, ki je tako mlad kot jaz. Bilo je divje, vendar je bil to edini način, kako iz sebe sprostiti frustracijo," se je glasbenik spominjal težkih dni, ko je bil na vrhuncu kariere.

Liam je priznal, da se v težkih trenutkih ni dovolj spoštoval, in pojasnil, da so droge in alkohol vplivale na njegovo duševno zdravje:"Nastalo je nekaj mojih fotografij na čolnu, na katerih sem bil ves napihnjen. Temu pravim moj 'tablete in pijača' obraz. Moj obraz je bil desetkrat večji kot sedaj. Preprosto se nisem imel preveč rad, nato pa sem naredil nekaj sprememb."

Hitri vzpon med zvezde je Liama in druge člane skupine 'priklenil' v hotelske sobe. "Kot najstnik potrebuješ svobodo odločanja in svobodo, da lahko počneš različne stvari. Ponoči smo bili vedno zaklenjeni v sobi. In to je pomenilo prehajanje med avtom, hotelsko sobo, odrom, petjem, je**. Bilo je, kot bi odgrnili zaveso in nas spustili ven na oder, da smo vzklikali 'vu-hu', nato pa nam rekli: 'Pojdite nazaj, tu spodaj,'" je svojo negativno izkušnjo v bandu opisal Liam in dodal, da je kljub temu hvaležen, da je bil član zasedbe One Direction, čeprav mu je bila zato včasih odvzeta svoboda.