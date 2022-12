Liam Payne odločno: Če je Kate z mano samo zaradi denarja, ji dam vse!

"Če bi bila Kate z mano samo zaradi denarja, bi ji dal vse," je na očitke oboževalcev, da je njegova nova punca z njim samo zaradi njegove finančne situacije, odgovoril Liam Payne . Nekdanji pevec skupine One Direction je namreč prepričan, da je v Kate Cassidy našel pravo ljubezen, a nekateri oboževalci so še vedno prepričani, da gre za lažno romanco.

Glasbenik je na božični dan na Instagramu delil posnetek zaslona zasebnih sporočil, v katerem mu je eden oboževalcev očital lažno zvezo. "Moram reči, da bi mi lahko povedal karkoli in da me ne bi bilo mogoče obrniti. Nikoli nisem čutil ljubezni, kot jo čutim do Katelyn. Drug drugega delava boljša človeka," je svojo ljubezen branil Liam in dodal, da verjame, da je zelo zabavna in ljubeča oseba. "Prvič v življenju sem lahko jaz in sem srečen," je še poudaril.