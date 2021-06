Liam Payne po manj kot letu dni prekinil zaroko z Mayo Henry

Pevec Liam Paynein manekenka Maya Henry gresta deset mesecev po zaroki vsak svojo pot. Nekdanji član skupine One Direction je v zadnji epizodi podkasta The Diary of a CEO razkril žalostno novico, da se je z Mayo razšel. VoditeljSteven Bartlett je pevca vprašal, ali je samski, nato pa je Liam odgovoril: "Res sem." Liam, ki ima sina Bearaz bivšo punco in priljubljeno pevko Cheryl Cole, je dodal: "V tem trenutku sem, bolj kot kar koli drugega, razočaran nad seboj, ker kar naprej drugim povzročam bolečino. To me jezi."

27-letni Liam je priznal, da mu ljubezenske zveze ne gredo dobro od rok: "Preprosto nisem bil dober v odnosih. In vem, kakšen je moj vzorec v zvezah. V tem trenutku se zavedam, da preprosto nisem dober v njih, zato moram delati na sebi, preden se navežem na nekoga drugega. In počutim se, kot da je to točka, do katere sem prišel v zadnjem razmerju. Preprosto v zvezo nisem dal zelo dobre verzije sebe, takšne, ki bi jo lahko cenil in bi mi bila všeč," je pojasnil razlog, zakaj se njegova zveza z 20-letno Mayo ni obnesla. Liam je nadaljeval, da se, zdaj ko je razmerja konec, počuti bolje. Dodal je, da je bilo težko končati zvezo, ampak se je to preprosto "moralo zgoditi", saj je bila takšna odločitev "najboljša za oba".

Maya in Liam sta prvič sprožila govorice o ljubezni septembra 2019, ko sta bila opažena, kako se na londonskem letališču držita za roke. Avgusta 2020 sta potrdila svojo zaroko, potem ko so manekenko fotografi ujeli z diamantnim prstanom na prstancu, ki je bil vreden vrtoglavih 3,4 milijone evrov. Kasneje je par zaroko potrdil za tuje medije. A namesto, da bi zaljubljenca v svoji zvezi naredila korak naprej in se poročila, sta se očitno odločila, da je bolje, da stopita korak nazaj in se razideta. Liam je bil pred Mayo tri leta v razmerju s pevko Cheryl Cole, s katero ima štiriletnega sina Beara.