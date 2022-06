Liam Payne po negativnih izjavah o Zaynu: Še zmeraj je moj 'brat'

Nekdanja člana skupine One Direction veže pestra zgodovina. Liam je pred kratkim med spletnim pogovorom podal svoje mnenje o glasbenemu kolegu, po pritisku oboževalcev pa se je opravičil in pojasnil, da je Zayn še vedno del njegove družine.

Liam Payne je na Twitterju poskušal umiriti strasti: ''Nikoli ne bi komentiral teh stvari, vendar ko gre za družino, je to težko spregledati,'' je dejal uvodoma po tem, ko je pred dnevi kot gost v pogovorni oddaji presenetil z izjavo, da ne mara Zayna Malika, s katerim je leta ustvarjal v skupini One Direction.

28-letnik se je na nek način opravičil za izrečeno, saj so nanj dolge ure pritiskali oboževalci, ki so zahtevali pojasnilo. ''Vsi so omenjali nek incident, ki vključuje Zayna, na katerega sem se odzval, a ko sem znova prisluhnil oddaji, sem dojel, da se mogoče samo nisem najbolje izrazil,'' je dejal o svojem gostovanju v podcastu Logana Paula. Dodal je še: ''Govoril sem o tem, da bodo med nama zmeraj nekatere stvari, glede katerih se ne strinjava, vendar bom zmeraj, zmeraj na njegovi strani. To je družina. Zayn je moj brat in zmeraj mu bom stal ob strani.'' Med intervjujem z znanim youtuberjem je Payne pred časom dejal: ''Obstaja mnogo razlogov, zakaj ne maram Zayna in obstaja tudi mnogo njih, zaradi katerih bom vedno in zmeraj ob njem.''

Priljubljeni pevec je ob tem pojasnil, da so bili njegovi starši pretirano zaščitniški, na njegovi poti so ga podpirali in bili na nek način celo nadležni, medtem ko njegov 29-letni kolega ni imel te sreče: ''V tem oziru je bil drugače vzgojen.'' To je tudi vzrok, da sta si med seboj tako različna, kljub temu pa je njegov težek karakter popolnoma sprejel: ''Tako razumeš dejstvo, da je v življenju preživel mnogo stvari, samo da je prišel do te točke, četudi si sam mogoče ni želel biti del banda ...''

Payne se je tako navezal na domnevni napad, ko naj bi Malik septembra lani udaril mamo nekdanje izbranke Gigi Hadid. Sam je navedbe ostro zanikal. ''Ne strinjam se z njegovimi dejanji. Ne morem komentirati nekaterih stvari, ki jih je storil. Pri tem ga ne morem podpreti,'' je dejal nekdanji kolega iz fantovske skupine in poudaril, da je pomembno, da si Zayn poišče pomoč.