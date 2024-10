Liam Payne pred smrtjo skušal premagati odvisnost: Ni zdržal do konca

Liam Payne je pred dnevi tragično umrl zaradi padca z balkona hotela, kjer je na kraju podlegel poškodbam, kot je sedaj sporočila argentinska policija, pa je bil 31-letnik v času pred smrtjo pod vplivom močnih halucinogenih zdravil, ki povzročajo psihotične napade in privide, uporabniki teh substanc pa so pogosto tudi agresivni. Zvezdnik, ki je v preteklosti že večkrat odkrito spregovoril o svojih težavah z odvisnostjo, pa naj bi bil pred tedni na odvajanju, a naj bi zdržal le dva dni.

"Poskušal je enkrat za vselej premagati odvisnost in svoje življenje vrniti na pravo pot. Vsi, ki so ga imeli radi, so ga podpirali in bili razočarani, saj je zdržal le dva dni. Bil je pogumen in je vztrajno iskal pomoč, a ni zdržal do konca," je za The Sun povedal vir blizu pokojnega pevca, ki je v preteklosti že večkrat javno spregovoril o svojih težavah z duševnim zdravjem in bojem z odvisnostjo.

Le nekaj dni po njegovi smrti je sum, da je bil zvezdnik, ko je padel z balkona, pod vplivom halucinogenih drog, potrdila tudi argentinska policija. V izjavi za TMZ so razkrili, da je bil Liam pod vplivom nevarnih substanc, ki povzročajo, da uporabnik doživlja izrazit dvig in padec razpoloženja, zaradi česar lahko postane agresiven. Prav droge, ki jih je zaužil, naj bi bile glavni vzrok njegovega nepredvidljivega vedenja, najverjetneje pa je tudi haluciniral, zaradi česar je skočil z balkona tretjega nadstropja balkona, so še povedali v izjavi, preiskava pa še ni zaključena.