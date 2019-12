Liam z izbranko na isti prireditvi, kjer je bila tudi njegova bivša

Nekdanji član zasedbe One Direction Liam Payne in Maya Henry , sta se sprehodila po rdeči preprogi podelitve modnih nagrad Fashion Awards 2019. 26-letni zvezdnik je za ta večer izbral temno modro moško obleko, medtem ko je njegova 19-letna partnerica nosila elegantno dolgo obleko brez rokavov v pastelnih barvah.

Zaljubljenca sta uradno skupaj od avgusta. Govorice o njunem razmerju so sicer zaokrožile že lani, britanski glasbenik pa je potrdil, da sta skupaj poleti, potem ko so ju fotografske kamere ujele skupaj. Britanski glasbenik je ob tem dejal, da je iz spoštovanja do bivše tajil razmerje z manekenko. Liam je bil pred tem namreč v zvezi z britansko pevko Cheryl Cole, s katero imata dveletnega sinaBeara

Po končanem razmerju z deset let starejšo Cheryl pa je Liam na začetku leta za kratek čas oči vrgel na 23 let starejšo angleško supermanekenko Naomi Campbell. Skupaj so ju opazili po koncertu glasbenika Davidoja v londonski O2 areni, njuna medsebojna naklonjenost pa je bila opazna tudi na Instagramu, kjer sta si pod slikami izmenjala nekaj komplimentov.

Viri blizu njima so za tuje medije februarja povedali, da sta Naomi in Liam v resnici že dva meseca v razmerju, a tega nista želela javno izpostavljati. ''Liam in Naomi se videvata že nekaj časa. On je nor nanjo – popolnoma ga je prevzela. O njej si misli vse najboljše. Povedal je, kako čudovita in lepa je in da rad preživlja čas z njo,'' je takrat dejal eden od virov.

Zanimivo pa je, da se je modnega dogodka tokrat udeležila tudi 49-letna Naomi, ki se je sprehodila po rdeči preprogi. A po poročanju številnih tujih medijev, se nekdanja zaljubljenca nista srečala. Kot kaže, je Liam spoznal, da se s starejšimi ne ujame preveč dobro, saj je trenutno zvest mlajši Mayi.